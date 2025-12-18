AI 시대, 작가들은 세 부류로 나뉘었다... 당신은 어디에 속하나요

세계 최고 수준의 AI 학술대회인 뉴립스(NeurIPS) 2025에서 흥미로운 연구 결과가 발표됐다. 독립 연구자 비반 도시(Vivan Doshi)와 서던캘리포니아대학교(USC) 컴퓨터과학과의 멩유안 리(Mengyuan Li)는 'AI 시대 인간 창작 주체성 매핑'이라는 주제로 연구를 발표했다.

챗GPT가 등장한 이후 사람들의 글쓰기가 AI가 생성하는 글 스타일과 비슷해질 것이라는 걱정과 달리, 실제로는 정반대 현상이 나타났다는 것이다. 사람들은 각자 다른 방식으로 AI 시대에 적응하고 있었고, 크게 세 가지 유형으로 나뉘었다. 이번 연구는 2021년부터 2024년까지 84만 개가 넘는 온라인 메시지와 학술 논문을 분석해 AI 시대 글쓰기의 진짜 모습을 밝혀냈다.

단어 사용은 비슷해졌지만, 글 스타일은 오히려 다양해졌다

연구팀은 5만 개가 넘는 글을 분석한 결과, 흥미로운 패턴을 발견했다. 2022년 11월 챗GPT가 공개된 이후 사람들이 AI에 대해 이야기하는 빈도는 크게 늘었다. 하지만 글을 쓰는 방식, 즉 스타일은 오히려 더 다양해졌다. 구체적으로 살펴보면, 2023년 초부터 AI, 머신러닝, GPT 같은 단어 사용이 급증했다. SNS 대화든 학술 논문이든 AI 관련 주제가 일상적인 화젯거리가 된 것이다. 하지만 글을 쓰는 스타일은 전혀 다른 방향으로 흘러갔다.

연구팀이 개발한 측정 방법으로 분석한 결과, 처음에는 많은 사람들이 AI처럼 글을 쓰는 경향을 보였다. SNS 글에서는 23%, 학술 논문에서는 15% 정도 AI 스타일에 가까워졌다. 그런데 2023년 후반부터는 이 흐름이 완전히 뒤집혔다. 오히려 사람들이 의도적으로 AI와 다르게 글을 쓰기 시작한 것이다. SNS 글은 18%, 학술 논문은 12% 정도 다시 멀어졌다.

왜 이런 변화가 생겼을까? 연구팀은 'AI로 쓴 것 같다'는 평가가 부정적으로 받아들여지기 시작하면서, 특히 학술 분야에서 사람들이 일부러 자신만의 스타일을 강조하게 됐다고 분석했다.

저항형, 수용형, 실용형... 당신은 어떤 타입?

연구팀은 2,100명의 작가를 분석해 AI 시대 적응 방식이 세 가지로 나뉜다는 것을 발견했다.

첫 번째는 '저항형'이다. 전체의 21%가 여기에 속한다. 이들은 AI가 나오기 전과 똑같은 방식으로 글을 쓴다. 복잡한 문장 구조와 독특한 표현을 유지하며, AI 도구가 제공하는 편리함보다 자신만의 스타일을 지키는 것을 더 중요하게 생각한다.

두 번째는 '수용형'으로 18%를 차지한다. 이들의 글은 현재 AI 모델이 쉽게 이해할 수 있는 패턴을 보인다. 매끄럽고 예측 가능한 문장을 쓰는 것이 특징이며, AI와 함께 글을 쓰는 것을 자연스럽게 받아들인다.

가장 많은 비중을 차지하는 세 번째는 '실용형'으로 41%에 달한다. 이들은 AI 관련 주제에 대해서는 적극적으로 이야기하지만, 글을 쓰는 스타일은 자신만의 것을 유지한다. AI를 정보 수집이나 아이디어 탐색에는 활용하되, 실제 글쓰기는 자기 방식대로 하는 균형 잡힌 접근법을 택한 것이다.

연구팀은 통계 분석을 통해 이 세 가지 유형이 우연이 아니라 명확한 패턴임을 확인했다. 같은 사람을 여러 번 분석해도 89%가 같은 유형으로 분류됐다.

AI 탐지기의 한계와 창작의 다양성

이번 연구는 'AI가 썼는지 사람이 썼는지' 구분하는 기술의 근본적인 문제점을 드러냈다. 수용형 작가들은 AI와 비슷하게 글을 쓰지만 실제로는 사람이 쓴 것이고, 저항형 작가들은 AI와 완전히 다르게 쓴다. 단순히 'AI냐 사람이냐'로만 나누기엔 현실이 훨씬 복잡한 것이다. 특히 주목할 점은 저항형과 실용형을 합치면 전체의 62%라는 사실이다. 절반이 넘는 작가들이 여전히 자신만의 독특한 스타일을 유지하고 있다는 뜻이다. AI 시대라고 해서 사람의 개성이 사라지는 게 아니라는 증거다.

연구팀은 이 분석을 위해 2022년 이전 데이터로만 학습시킨 AI 모델과 최신 AI 모델을 비교하는 방법을 사용했다. 옛날 AI에게는 어렵지만 요즘 AI에게는 쉬운 글이라면, 그건 최근에 생긴 AI 스타일이라는 논리다.

AI 시대에도 사람다움은 살아있다

이번 연구가 주는 가장 중요한 메시지는 AI 시대에도 사람의 창의성이 사라지지 않는다는 것이다. 오히려 사람들은 AI를 적극 활용하거나, 의도적으로 거부하거나, 둘 사이에서 균형을 찾는 등 다양한 전략을 발전시키고 있다. 이는 AI 도구를 만드는 기업들에게도 중요한 의미가 있다. 사람의 창의성을 대신하는 도구가 아니라, 사람의 창의성을 더 키워주는 방향으로 AI를 개발해야 한다는 것이다. 또한 영어가 모국어가 아닌 사람들이나 특정 문화권의 글쓰기 방식이 'AI가 쓴 것 같다'고 오해받지 않도록 세심한 주의가 필요하다.

연구팀은 이번 연구가 영어권에 한정됐다는 한계를 인정하면서도, 다른 언어와 문화권에서도 비슷한 패턴이 나타날 가능성이 있다고 설명했다. AI의 영향력은 분명하지만, 사람만의 창작 방식은 사라지는 게 아니라 새로운 형태로 진화하고 있다. 저항형, 수용형, 실용형이라는 다양한 유형의 존재는 AI 시대에도 사람다운 표현이 계속 살아남을 것임을 보여준다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)