AI에 쏟아붓는 돈 33% 늘었는데...기업 절반 "본전도 못 찾았다"

전 세계 기업들이 AI와 국제 정세 변화라는 두 가지 큰 변화 속에서 기술과 인력 준비의 중요한 전환점을 맞고 있다. 세계 최대 규모의 IT 인프라 서비스 기업 킨드릴(kyndryl)이 21개국 3,700명의 경영진을 대상으로 조사한 결과, 기업들은 지난 1년간 AI에 투자하는 돈을 평균 33% 늘렸지만, 실제로 투자한 만큼 성과를 낸 곳은 절반(54%)에 그쳤다. 특히 87%는 AI가 앞으로 12개월 안에 회사의 업무 방식을 완전히 바꿀 것이라고 예상했다.

미래 위험 대비 "제대로 준비됐다" 31%뿐... 사이버 공격이 가장 큰 걱정

킨드릴이 발표한 리포트에 따르면, 2024년 첫 조사에서 드러난 문제가 2025년에도 여전했다. 경영진의 90%는 자사의 IT 시스템이 최고 수준이라고 답했지만, 앞으로 닥칠 위험에 제대로 대비하고 있다고 답한 비율은 31%에 불과했다. 이는 전년 대비 겨우 2%포인트 오른 수치다.

외부 위험 중 가장 걱정되는 것은 사이버 공격으로, 준비가 됐다고 답한 곳은 37%뿐이었다. 실제로 82%의 회사가 지난 1년간 사이버 관련 사고를 겪었으며, 주요 원인은 사람의 실수(35%), 네트워크 문제(30%), 해킹(28%) 등이었다.

킨드릴 브릿지 데이터를 보면, 중요한 네트워크와 서버의 25%가 이미 수명이 다한 상태였고, 57%의 회사는 기본 기술 시스템 문제 때문에 새로운 기술 도입이 늦어지고 있다고 답했다. 특히 소매업(32%), 통신업(29%), 제조업(29%)에서 오래된 시스템 비율이 높았다.

AI 투자는 늘었지만 성과는 절반만... 복잡한 시스템 통합이 발목

AI에 투자하는 돈은 지난 1년간 평균 33% 늘었고, 68%는 AI에 "많은 돈"을 투자하고 있다. 하지만 실제로 투자 대비 성과를 본 곳은 54%에 그쳤다. 이는 작년보다 12%포인트 오른 수치지만, 여전히 절반 가까이는 제대로 된 성과를 내지 못하고 있다. AI 투자 성과를 증명해야 한다는 압박을 느끼는 곳은 61%로, 이는 작년보다 늘어난 수치다.

AI 투자가 실패한 주요 이유로는 생각보다 복잡한 시스템 통합(35%), 전문 인력 부족(29%), 규제 문제(29%)가 꼽혔다. 기술 투자를 확대하는 데 가장 큰 장애물은 복잡한 기술 환경(31%), 규제 준수 문제(31%), 사업부와 기술팀 간 의견 조율 어려움(26%)이었다.

57%는 혁신 프로젝트가 시범 단계를 넘지 못하고 멈춘다고 답했고, 72%는 실제로 확대할 수 있는 것보다 더 많은 시범 프로젝트를 진행 중이라고 응답했다.

국제 정세 변화에 클라우드 전략 수정... 65%가 데이터 저장 방식 바꿔

국제 정세 변화와 규제 강화로 기업들은 데이터를 어디에 저장하고 어떻게 관리할지 다시 고민하고 있다. 65%의 회사가 새로운 규제, 공급망 문제, 관세 등에 대응해 클라우드(인터넷 기반 데이터 저장) 전략을 바꿨다고 답했다. 데이터를 자국에 보관해야 한다는 규제(83%), 관세와 공급망 지연(83%), 국제 정세 불안(82%)이 IT 결정에 더 중요해졌다는 응답이 나왔다.

75%는 전 세계에 분산된 클라우드 환경에서 데이터를 관리하는 것에 대한 우려가 커지고 있으며, 86%는 클라우드 업체의 국적과 규제 준수 여부가 선택 시 중요한 요소가 되고 있다고 답했다.

흥미로운 점은 CEO의 70%가 현재 클라우드 시스템을 "계획적으로 구축한 것이 아니라 우연히 이렇게 됐다"고 답했다는 것이다. 그리고 95%는 기회가 주어진다면 다르게 했을 것이라고 응답했다. 다시 한다면 바꾸고 싶은 점으로는 보안과 규제 준수에 더 집중(40%), 시스템 통합의 복잡성을 미리 이해(36%), 부서 간 소통 개선(36%)이 꼽혔다.

직원들 AI 준비 안 됐다... 87%는 "1년 안에 일하는 방식 완전히 바뀐다" 예상

경영진의 87%는 AI가 앞으로 12개월 안에 회사의 업무 방식과 역할을 완전히 바꿀 것이라고 믿고 있지만, 대부분은 직원들이 AI를 제대로 활용할 준비가 안 됐다고 우려하고 있다. 직원들이 AI를 잘 활용할 준비가 됐다고 답한 비율은 29%에 불과했다.

기술 직원의 61%와 일반 직원의 43%만이 매주 AI를 사용하고 있어, 아직 활용도가 낮은 편이다. AI가 직원들에게 미칠 영향에 대한 주요 걱정거리로는 AI를 제대로 쓸 기술 능력 부족(41%), AI 시대에 필요한 사고력과 판단력 부족(39%), AI로 일자리를 잃은 직원 재교육 방법(38%)이 꼽혔다.

조직 문화가 변화에 잘 적응하는 회사(36%)는 IT 시스템이 미래 위험에 잘 대비되어 있다고 답할 가능성이 22%포인트 높았고, AI 투자 성과를 낼 가능성도 15%포인트 높았다. 하지만 CEO의 48%는 회사 문화가 혁신을 방해한다고 답했고, 45%는 의사결정이 너무 느리다고 응답했다.

FAQ (※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. AI에 투자하는 돈은 늘었는데 왜 절반은 실패하나요?

A1. 가장 큰 이유는 기존 시스템과 AI를 연결하는 것이 예상보다 복잡해서입니다(35%). 또한 AI를 다룰 수 있는 전문 인력이 부족하고(29%), 규제 문제도 있습니다(29%). 많은 회사가 AI를 도입했지만 실제로 업무에 제대로 적용하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

Q2. 왜 많은 기업이 클라우드 전략을 바꾸고 있나요?

A2. 65%의 회사가 데이터를 자국에 보관하라는 규제, 관세, 공급망 문제 등 국제 정세 변화 때문에 클라우드 전략을 바꿨습니다. 데이터를 어디에 저장하고 어떻게 관리할지에 대한 규제가 강화되면서, 기업들은 보안과 규제 준수를 중심으로 전략을 다시 짜고 있습니다.

Q3. 회사가 AI 시대에 직원들을 준비시키려면 어떻게 해야 하나요?

관련기사

A3. 91%의 회사가 교육과 재교육을 중요하게 생각하고 있지만, 변화에 잘 적응하는 조직 문화를 가진 곳이 더 좋은 성과를 냅니다. 직원들을 AI 도입 과정에 참여시키고(44%), AI 사용에 대한 윤리 기준을 만들며(44%), AI 도입 목표와 과정을 투명하게 공개하는 것(40%)이 중요합니다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)