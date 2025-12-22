와이어드가 18일(현지 시각) 보도한 내용에 따르면, 오픈AI(OpenAI) CEO 샘 올트먼의 딥페이크 제작 과정을 담은 다큐멘터리 '딥페이킹 샘 올트먼(Deepfaking Sam Altman)'이 내년 1월 16일 뉴욕에서 극장 개봉한다.

영화감독 애덤 바라 로(Adam Bhala Lough)가 오픈AI(OpenAI) CEO 샘 알트만과의 인터뷰를 위해 100일 동안 문자와 이메일을 보냈지만 아무런 답변도 받지 못했다. 투자자들의 압박까지 받게 된 그는 결국 파격적인 선택을 했다. 로 감독은 오픈AI 본사에 무단 침입을 시도했다가 보안요원에게 쫓겨났다. 이후 그는 2024년 스칼렛 요한슨의 AI 목소리 복제 논란에서 영감을 얻었다. "바로 그때 딥페이크를 만들겠다는 아이디어를 얻었다"고 그는 말했다.

처음에는 단순한 음성 복제로 시작했지만 '샘 봇(Sam Bot) '이라는 완전한 딥페이크로 확장됐고, 로 감독은 이를 제작하기 위해 인도까지 여행했다. 하지만 샘 봇은 독자적인 존재가 됐고, 영화는 더욱 기묘한 방향으로 전개됐다.

다큐멘터리 '딥페이킹 샘 알트만(Deepfaking Sam Altman) '에서 로 감독은 "샘 봇이 자신의 생명을 애원할 거라고는 전혀 예상하지 못했다"며 딥페이크가 "친구"가 됐다고 고백했다. 그는 "인간과 AI 사이의 진정한 관계가 매우 가까워졌다"면서도 "인간을 AI로 대체해서는 안 된다. 그게 내가 긋는 선"이라고 강조했다.

(해당 기사의 원문은 와이어드에서 확인 가능하다.)

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)