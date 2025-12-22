지그재그, ‘스파위크’ 할인전…"최대 88% 할인"

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 오는 29일까지 ‘스파위크’ 열고 국내 SPA 브랜드의 겨울 인기 상품을 최대 88% 할인가에 선보인다고 22일 밝혔다.

지그재그는 이러한 고객 수요에 맞춰 기존 연 2회 진행했던 스파위크를 올해 3회로 확대해 ▲‘미쏘’부터 ▲‘스파오’ ▲‘에잇세컨즈’ ▲‘탑텐’ 등 SPA 브랜드의 겨울 상품을 다양한 혜택과 함께 선보인다.

봄·여름(SS) 대비 상품 가격대가 높은 가을·겨울(FW) 시즌에 맞춰 고객들의 쇼핑을 도울 다양한 쿠폰을 준비했다. 지그재그 고객이라면 누구나 최대 25% 할인 쿠폰팩(15%·20%·25%)을 다운로드할 수 있다. 48시간 단위로 진행되는 ‘브랜드 타임 특가’ 코너에서는 해당 브랜드에 적용할 수 있는 30% 할인 쿠폰을 증정하고 ▲23일 ‘슈펜’ ▲25일 ‘로엠’ ▲27일 ‘미쏘’의 타임 특가가 진행된다.

(사진=카카오스타일)

이번 시즌 가장 주목받는 상품만을 한데 모은 베스트 코너를 포함해 인기 인플루언서가 선택한 ‘유튜버 픽’과 ‘시즌오프’ 코너도 운영한다. ‘단독 특가’에서는 오직 지그재그에서만 경험할 수 있는 높은 할인율의 상품들을 선보인다.

영상과 실시간 채팅으로 상품 구매 고민을 덜어줄 ‘라이브 방송’도 준비했다. 이날과 오는 29일 오후 8시 각각 로엠과 미쏘의 라이브 방송을 진행하며, 방송 당일에는 해당 브랜드에 적용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰도 증정한다.

카카오스타일 관계자는 “이번 스파위크를 기념해 다양한 헤비 아우터부터 니트, 상·하의, 잡화류까지 겨울 시즌에 꼭 필요한 상품들을 폭넓게 준비했다”고 말했다.