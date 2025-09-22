지그재그, 2주간 ‘2025 직잭팟’ 진행…최대 76% 할인

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 내달 5일까지 2주간 시즌 최대 할인 기획전인 ‘2025 직잭팟’을 진행한다고 22일 밝혔다.

직잭팟은 지그재그가 매 분기 진행하는 대형 할인 기획전이다. 이번 가을 직잭팟에는 ▲‘어텀’, ‘베니토’ 등 쇼핑몰부터 ▲‘스파오’, ‘에잇세컨즈’ 등 패션 브랜드와 ▲‘투쿨포스쿨’, ‘라피타’ 등 뷰티·라이프 브랜드까지 약 4천700여 개 스토어가 참여해 가을 신상품 등을 최대 76% 할인가로 선보인다.

지그재그는 직잭팟 기간 무제한 사용이 가능한 5%, 10% 쿠폰을 포함해 최대 20% 할인 쿠폰팩을 전 고객에게 지급한다. 쇼핑몰 ‘어텀’, ‘베니토’ 등을 포함해 브랜드 ‘스파오’ 등 지그재그 스토어들이 참여하는 ‘스토어 특가’ 코너에서는 48시간마다 해당 스토어에 적용할 수 있는 30% 쿠폰을 다운로드 받을 수 있다.

(사진=카카오스타일)

특가 코너도 준비했다. 매일 오후 6시 오픈하는 ‘한정 수량 특가’ 코너에서는 이날 ▲‘애플 에어팟 4’를 시작으로 ▲‘폴로 랄프로렌 가디건’ ▲‘뉴발란스 530’ ▲‘바이레도 핸드크림’ 등 글로벌 상품을 50~97% 할인가에 선보인다. 이외에도 ▲라이징 스토어 쿠폰 어택 ▲단독 특가 ▲100원딜 ▲해외 브랜드 특가 등 다양한 특가 코너를 운영한다.

다양한 고객 참여 행사도 만나볼 수 있다. 매일 오후 10시에는 선착순으로 1천 포인트를 지급한다. 총상금 5억원이 지급되는 ‘오늘의 잭팟’과 행사 페이지 공유 및 공유 받은 친구가 해당 페이지 접속 시 최대 50% 할인 쿠폰을 제공하는 ‘쿠폰 레벨업’도 매일 자정 진행한다.

관련기사

이 밖에도 ▲‘미우미우 아르카디 패딩 스웨이드 탑 핸들백’을 포함해 ▲‘에어팟 프로3 & 르메르 에어팟 케이스’ ▲‘호텔스컴바인 100만 원 이용권’ ▲‘르메르 기어백(S)’ 등 래플 행사도 다양하게 준비했다.

카카오스타일 관계자는 “직잭팟은 지그재그가 준비하는 최대 규모의 할인 행사인 만큼 고객들에게 더욱 더 다양한 혜택과 다양한 즐거움을 선사하기 위해 전사가 최선을 다해 준비했다”고 말했다.