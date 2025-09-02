"가을 성수기 잡아라"…뷰티 플랫폼 할인 총력전

뷰티 업계가 9월 성수기를 맞아 신상품을 쏟아내자 국내 플랫폼 기업들이 이에 발맞춰 할인을 담은 기획전을 연이어 전개하고 나섰다.

무신사는 인디 브랜드를 선보이고 컬리는 백화점 입점 브랜드, 지그재그는 트렌드 뷰티 브랜드와 단독 상품을 출시하는 등 플랫폼별로 주 이용자층에 맞춰 기획전 상품을 구성한 것이 특징이다.

2일 플랫폼 업계에 따르면 통상 성수기로 꼽히는 9월을 앞두고 가장 발 빠르게 채비한 곳은 바로 무신사다. 무신사는 오는 4일까지 2만여 종의 상품을 최대 80% 할인해주는 ‘무신사 뷰티 페스타’를 온라인으로 개최한다. 서울시가 추천하는 우수 인디 브랜드를 소개하는 라이징 브랜드존 뿐만 아니라 넥스트 뷰티 특가 기획전도 준비했다.

아울러 무신사는 최대 50만원 상당의 상품을 랜덤으로 구성해 다양한 제품을 체험할 수 있도록 만든 럭키박스를 확대 운영한다. 또 무신사 단독 기획 제품을 포함해 프리미엄, 오직 무신사 뷰티, 일반 등 40여 종으로 출시됐다.

8월 29일 서울 성동구에서 개최된 무신사뷰티페스타 인 성수 행사장. (사진=지디넷코리아)

같은 기간 올리브영은 ‘럭스 에딧(Luxe Edit) 스페셜 위크’를 신설하고 온오프라인에서 1년에 4차례 진행되는 정기 할인행사 ‘올영세일’을 진행한다. ‘럭스 에딧(Luxe Edit) 스페셜 위크’에서는 ▲크리니크 ▲키엘 ▲헤라 ▲모로칸오일 등 11개 프리미엄 브랜드의 100여 종 상품을 최대 30% 할인한다.

브랜드 데이 특가에서는 매일 1~3개 브랜드를 선정해 추가 할인을 제공하고 대표 상품 1종을 ‘깜짝 특가’로 판매한다. 어뮤즈·투쿨포스쿨·클리오부터 바닐라코·웨이크메이크에 이르기까지 다양한 브랜드 데이가 예정돼 있다.

지난해 9월부터 올해 6월까지 올영세일에서 고객들이 가장 많이 구매한 30종의 상품을 특가에 구매할 수 있는 ‘스테디셀러 특가’도 준비했다. 이외에도 기존 3일이었던 올영세일 쿠폰팩의 발급 기간을 2배 이상인 7일로 확대하는 것 외에도 신상품 400여 종을 할인하는 ‘신상 특가’와 다양한 상품을 기존보다 50% 해주는 ‘반값 특가’도 실시한다.

가을 준비 본격화…롯데온·지그재그 최대 25% 할인

오는 14일까지 롯데온은 올해 하반기 첫 뷰티 행사 ‘뷰세라’를 전개한다. 롯데온은 행사 기간 매일 오전 10시 선착순 1만명에게 뷰티 전용 쿠폰을 발급한다. 백화점 뷰티 브랜드는 최대 3만원 할인 가능한 12% 장바구니 쿠폰을, 트렌드 뷰티 브랜드는 최대 1만원 할인되는 25% 중복 쿠폰을 적용할 수 있다.

매일 자정에는 ‘오늘의 특가 상품’을 공개하는데 1주차에는 백화점 뷰티 브랜드를 중심으로 매일 5개, 2주차에는 트렌드 뷰티 브랜드를 기반으로 매일 7개씩 운영된다. 오는 5일에는 아르마니 뷰티 NEW 프리마 글로우 쿠션과 미니어처 세트가 준비돼 있다.

(사진=롯데온)

지그재그는 오는 15일까지 가을겨울(FW) 시즌 신상품을 선보이는 신상 드롭 기획전을 펼친다. 뷰티관에서는 FW 신상품을 최대 87% 할인해주며 최대 25% 할인을 제공하는 쿠폰팩을 받을 수 있다. 클렌징밤으로 유명한 ‘바닐라코’와 당근패드로 인지도가 높은 ‘스킨푸드’, ‘에뛰드’ 등의 브랜드는 FW 신상품 출시를 기념해 행사도 진행한다.

단독 상품 준비한 컬리·에이블리…주 이용자층 공략 ‘시동’

타사 보다 늦은 이달 중순부터 본격적인 행사에 돌입하지만, 주 이용자층의 마음을 사로잡기 위해 단독 구성 상품을 출시하는 플랫폼들도 있다.

컬리는 오는 8일부터 15일까지 최대 88% 할인해주는 ‘뷰티컬리페스타’를 실시한다. 에스트라, 메이크업포에버, 설화수 등 명품 브랜드부터 색조, 스킨케어 브랜드 등이 참여한다. 이달 공식 입점한 로레알 그룹 스킨수티컬즈는 뷰티컬리에서만 구매할 수 있는 단독 상시 판매 제품을 판매할 방침이다.

관련기사

뷰티컬리 내 스킨수티컬즈 단독 상품 캡처.

플랫폼 중 가장 마지막으로 기획전을 진행하는 에이블리는 오는 15일부터 22일까지 매달 ‘이달의 신상품’ 및 인기 상품을 한 곳에 모아 이용자들에게 소개하는 ‘뷰티 위크’를 개최한다.

스킨케어부터 가을 어울리는 색조 제품까지 다양한 상품을 마련했으며 전 회원 대상으로 뷰티 카테고리에서 사용 가능한 최대 12% 할인 쿠폰을 지급한다. 특히, ‘스킨푸드’와 틴트로 유명한 ‘네이밍’은 해당 플랫폼을 통해 신상품을 단독으로 먼저 출시한다.