지그재그, 팬츠 기획전 ‘패션에 이바지’ 진행

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 팬츠 카테고리 기획전 ‘패션에 이바지’를 내달 9일까지 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 ‘패션에 이바지’ 기획전에서는 전 고객에게 무제한 사용 가능한 10% 쿠폰과 함께, 쇼핑몰·브랜드 상품 전용 15% 쿠폰을 제공한다. 지그재그는 이를 통해 고객이 다양한 스타일의 바지를 합리적인 가격으로 만나볼 수 있도록 지원한다.

지그재그는 고객이 취향에 맞는 바지를 편리하게 찾을 수 있도록 다양한 코너를 운영한다. 데님, 슬랙스 등 세부 카테고리별 인기 상품을 한눈에 볼 수 있는 ‘베스트 랭킹’과 키, 사이즈 등 조건을 선택하면 리뷰 평점이 높은 상품을 추천받는 ‘인생 바지 찾기’를 준비했다. ▲출근룩 ▲데이트룩 ▲하객룩 등 상황별 바지 스타일링 큐레이션도 선보인다.

(사진=지그재그)

또한 ▲‘퓨어다’ ▲‘니썸’ ▲‘슬로우앤드’ 등 바지로 유명한 대형 쇼핑몰과 ▲‘스파오’ ▲‘로제프란츠’ ▲‘탑텐’ 등 주요 브랜드가 릴레이로 참여하는 라이브 방송을 진행한다. 실제 착용샷과 코디 팁을 전달하며 방송 전용 할인, 사은품 증정 등 특별 혜택을 제공한다.

고객 참여형 행사도 마련했다. 1주차에는 기획전 페이지 공유 시 포인트를 지급하는 ‘공유하기 이벤트’와 상품 구매 후 리뷰를 작성한 고객 중 추첨해 포인트를 증정하는 ‘리뷰왕 이벤트’를 운영한다. 2주차에는 1주 차 이벤트에 더해 매일 500명에게 20% 선착순 쿠폰을 제공한다.

코트, 패딩, 재킷 등 어떤 바지에도 코디하기 좋은 상품을 릴레이로 할인 판매하는 릴레이 특가와 ‘최저가 도전’, ‘플러스 사이즈’ 등 고객 수요가 높은 상품을 모은 스페셜 특가도 있다. ‘미우미우 가죽 벨트’, ‘샤넬 발레리나 플랫 슈즈’ 등을 1천원에 구입할 수 있는 래플도 운영한다.

카카오스타일 관계자는 “바지는 매일의 스타일을 완성하는 핵심 아이템이자 쇼핑몰과 브랜드를 모두 선보이는 지그재그의 경쟁력이 가장 뚜렷하게 드러나는 영역”이라며 “앞으로도 고객이 자신의 취향에 꼭 맞는 ‘인생 바지’를 지그재그에서 찾을 수 있도록 카테고리 경험을 고도화해 나가겠다”고 말했다.