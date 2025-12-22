카카오뱅크, 주택담보대출 중도상환해약금 면제 6개월 연장

2026년 6월말까지 시행

금융입력 :2025/12/22 09:55

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오뱅크가 주택담보대출 중도 상환 해약금 면제 기간을 6개월 연장해 2026년 6월말까지 시행한다고 22일 밝혔다. 

중도상환해약금은 대출 상환일이 도래하기 전에 고객이 대출을 상환할 경우 부과되는 비용을 뜻한다. 주택담보대출 상품 출시 후 모든 중도상환 건에 대해 수수료를 면제해오고 있는 은행은 카카오뱅크가 유일하다.

카카오뱅크는 지난 2022년 2월 주택담보대출을 출시한 이후 올해 10월까지 5만여 명의 고객에게 총 570억원 규모의 중도상환해약금 면제 혜택을 제공했다. 고객 1인당 평균 114만원의 수수료 부담을 던 셈이다.

카카오뱅크 오피스.

카카오뱅크는 안정적인 자금 운용과 손실 비용 등을 종합적으로 고려해 주택담보대출 중도상환수수료 면제 정책 연장 여부를 6개월 단위로 결정하고 있다.

관련기사

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 인터넷전문은행 카카오뱅크 중도상환해약금 대출

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

소비자원, 1인당 10만원씩 보상...SKT "신중히 결정"

챗GPT 성격 고른다…오픈AI, 사용자 설정 기능 확대

장원영 렌즈 '하파크리스틴' 매장, 뭐가 다를까 들어갔더니

美 정부, 엔비디아 AI 칩 중국 판매 재검토 착수

ZDNet Power Center