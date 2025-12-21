당정 "석화·철강 위기지역 지원 247억원으로 확대…부동산 공급 구체화 주문"

21일 서울 종로구 총리공관에서 열린 더불어민주당과 정부, 대통령실 등 관계자가 모인 고위정당협의회에서 석유화학·철강 위기지역에 대한 지원을 확대하고, 부동산 시장 안정화를 위한 공급 계획 구체화 등에 대해 의견을 모았다.

더불어민주당 박수현 수석대변인은 당정협의회 이후 "여수·대산·울산이 석유화학 기업 개편을 제출했으며, 이를 심의해 개편안을 승인할 경우 지원 패키지를 발표할 것"이라며 "석유화학과 철강 등 산업 위기 지역에 대한 지원을 2026년 52억원에서 247억원으로 확대할 것"이라고 말했다.

김민석 국무총리가 21일 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제5차 고위당정협의회에서 발언하고 있다.(사진=뉴시스)

부동산 대책과 관련해 박 수석 대변인은 "10.15 대책 이후 부동산 시장의 공급 부진 등으로 가격 상승 압력이 있는 엄중한 상황으로 긴장하고 시장을 모니터링하고 있다"며 "안정을 위해 총력을 다해 대응할 것을 요청했으며, 안정적 공급에 대한 확신을 줄 수 있도록 공급을 구체화하고 가계부체채 등에 대한 관리가 필요하다고 정부에 전달했다"고 설명했다.