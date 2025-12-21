주요 디지털자산 침체 속 고개 든 트론...'김치 프리미엄'은 1%대

글로벌 디지털자산 시장이 전반적인 하락세를 보인 한 주였다. 시가총액 상위 10종목 중 트론(TRX)을 제외한 모든 종목이 주간 기준으로 하락했으며 국내외 가격 차이를 반영한 김치프리미엄은 1%대에서 소폭 등락하며 유지됐다.

비트코인은 한 주간 2% 하락한 8만8천306달러 선에서 거래됐으며, 이더리움 역시 4.1% 내린 2천976달러를 기록했다. BNB는 4.6%, 솔라나는 5.3% 하락해 낙폭이 상대적으로 컸다. XRP는 1.93달러로 4.2% 하락했고, 도지코인은 4.7% 내렸다.

이 가운데 트론만이 0.2% 상승하며 하락장 속에서 유일하게 주간 기준 상승세를 기록했다. 상승 폭은 제한적이었으나 대부분 종목이 4% 이상 하락한 가운데 나타난 상대적 강세로 해석된다.

12월 21일 기준 글로벌 가상자산 시가총액 상위 10개 종목 시세 현황(사진=코인게코 캡처)

김치프리미엄은 업비트 기준 비트코인 현물가와 코인마켓캡 기준 글로벌 평균가를 비교했을 때 약 1.3% 수준에서 형성됐다. 이는 전주 대비 큰 변동 없이 국내 수요가 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사한다.

다만 비트코인, 이더리움, 솔라나, XRP 등 국내 투자자 선호도가 높은 종목들은 1% 아래의 김치프리미엄을 기록하고 있어 디지털자산 시장 전반의 투자심리가 크게 위축됐음을 보여줬다.