창펑자오 바이낸스 설립자 "가상자산 산업 핵심과제는 '결제와 규제 명확성"

아랍 에미리트 두바이 코카콜라 아레나에서 진행 중인 바이낸스 블록체인 위크 2025 현장에 나선 창펑자오 바이낸스 설립자는 가상자산 산업이 앞으로 3~5년 동안 해결해야 할 핵심 과제로 '결제'를 첫손에 꼽았다.

비트코인의 출발점도 전자 현금 시스템이었지만, 변동성과 규제, 사용자 진입장벽 등으로 인해 글로벌 결제가 아직 보편화되지 않았다는 설명이다.

창펑자오는 “스테이블코인과 기존 금융 결제망을 잇는 방식이 가장 현실적이다”라고 말하며 한동안 중단됐던 바이낸스 카드 서비스가 여러 지역에서 재개되고 있다는 점도 언급했다.

창펑자오 바이낸스 설립자(사진=지디넷코리아)

그는 “전통 금융과 가상자산 결제가 자연스럽게 통합돼야 대중적 확산이 가능하다”고 강조했다.

바이낸스의 초창기 방향성과 관련해 그는 현재의 형태를 처음부터 예상하기 어려웠다고 회고했다. 초기에는 본사 없는 ‘완전 분산형 구조’까지 시도했지만, 글로벌 규제 요구에 따라 다시 방향을 조정해야 했다는 것이다.

그는 “지금은 중앙화 거래소는 규제 체계 아래 운영되고, 온체인 서비스는 빠르게 확장되는 구조가 명확해졌다”고 말했다.

다음 사이클에서 살아남는 팀에 대해선 “사용자가 실제로 쓰는 제품을 만들고 장기적으로 버티는 팀”이라고 답하며, 시장 순환과 규제 변동 속에서도 제품 중심 철학이 중요하다고 강조했다.

디지털 자산 트레저리(DAT) 모델에 대해선 “전통 기업이 가상자산에 직접 투자하기 어려운 상황을 대신하는 합리적 구조”라면서도 운영팀의 역량·수수료 구조·투자 방식에 따라 성패가 크게 갈릴 것이라고 설명했다.

다만 비트코인을 장기 보유하는 단순 전략조차 지난 10~15년 대부분의 투자 전략을 이겼다며 모델 자체의 유효성은 인정했다.

창펑자오 바이낸스 설립자(사진=지디넷코리아)

그는 트럼프 대통령의 사면 조치 이후 미국 시장이 다시 열리고 있다고 평가하며 “미국을 가상자산의 중심지로 만드는 데 기여하고 싶다”고 말했다.

한동안 규제 충격으로 위축됐던 바이낸스US 역시 은행 네트워크와 면허 문제가 점차 해소되는 중이라고 덧붙이고 가상자산의 대중적 채택과 관련해서는 규제 명확화가 가장 큰 전제조건이라고 강조했다.

창펑자오는 여러 국가 정부와 협력하며 규제안 작성·교육·인프라 이해를 지원하고 있다고 밝혔다.

그는 “가상자산 산업은 아직 몇 조 달러 규모에 불과한 작은 시장이며 장기적으로는 수백조 달러대로 성장해야 한다”며 기술 확산에는 수십 년이 필요하다는 점을 지적했다.

또한 개발도상국의 경우 금융 접근성 부족과 자국 통화 불안정 등으로 인해 가상자산의 효용이 더 크다고 강조했다. 스마트폰 보급과 결제 인프라 부재로 인해 “며칠 걸리던 송금이 몇 분으로 단축되는 경험이 실제 삶을 바꾼다”고 설명했다.

창펑자오 바이낸스 설립자(사진=지디넷코리아)

자신이 추진 중인 기글 아카데미에 대해서는 수익 목적이 없는 완전 무료 교육 플랫폼이라고 소개했다.

기글 아카데미는 현재 8만8천여 명의 아동이 이용 중이며 다국어 콘텐츠 확장과 AI 기반 상호작용 개선을 진행하고 있다고 설명도 이어졌다.

바이낸스의 새 리더십과 자신의 역할 변화에 대해서는 “허이 공동창업자는 오래전부터 제품·커뮤니티 중심의 핵심 리더였으며, 공식 직함 변화는 자연스러운 일”이라고 평가했다.

이어서 “내 역할은 이제 일상 운영이 아니라 생태계 확장·정책 자문·프로젝트 지원”에 집중되고 있다며, “리더십은 계속 순환돼야 한다”며 발언을 마무리지었다.