허이 바이낸스 공동대표 "리처드 텅과 서로 다른 역할… 글로벌 운영 체제 재정비"

바이낸스 공동창립자 허 이가 지난 3일 바이낸스 블록체인 위크 2025 현장에서 공동대표로 공식 선임된 직후 기자들과 만나 “큰 도약의 순간이지만, 그만큼 책임 역시 커졌다”고 말했다.

그는 이번 공동대표 체제가 “바이낸스가 글로벌 조직으로 한 단계 더 성숙해지는 과정”이라고 강조했다.

허 이는 공동대표 간 역할 분담에 대해 “리처드 텅 대표는 규제·기관·금융 분야에서 강한 전문성을 갖고 있는 인물”이라고 설명했다.

허 이 바이낸스 공동대표(사진=지디넷코리아)

반면 자신은 초창기부터 사용자·커뮤니티 중심으로 회사를 만들어 온 사람이라며 “각자의 강점이 다르기 때문에 두 역할이 결합하면 훨씬 큰 효과를 낼 것”이라고 말했다.

그는 리더십 스타일에 대해서도 “회사가 한 명의 리더에게 의존하는 구조가 아니라 스스로 움직이는 시계 같은 조직이 돼야 한다”고 비유했다.

최근 규제 환경 변화에 대해 허 이는 “지난 1~2년 동안 각국 규제기관과 소통하며 회사의 구조와 기준을 더 투명하게 보여줬다”며 “규제기관이 바이낸스를 더 잘 이해하게 되면서 협력의 폭이 넓어졌다”고 말했다.

그는 “이제 규제 준수는 기반이 되었고, 앞으로 더 많은 라이선스 발표가 이어질 것”이라고 예고했다.

한국 시장 전략에 대해서는 신뢰 회복을 우선시했다.

허 이 바이낸스 공동대표(사진=지디넷코리아)

그는 “우리는 한국 시장에서 일어난 여러 이슈에 책임감을 갖고 대응해 왔다”며 “고팍스 문제 또한 규제기관과 협의하며 계속 처리 중”이라고 설명했다.

이어 “과거 여러 어려움이 있었던 것은 사실이지만, 한국 커뮤니티가 다시 신뢰할 수 있는 환경을 만들고 싶다”고 말했다.

특히 한국 금융당국과의 소통에 대해 “필요한 승인 절차를 준비하고 있으며, 한국 이용자가 더 안전하게 사용할 수 있는 구조를 만드는 데 집중하고 있다”고 말했다.

한국 시장에 대한 핵심 목표에 대한 질문에도 한국 사용자 신뢰 회복이 우선이라는 답이 돌아왔다.

허 이 공동대표는 “규제기관과 소통할 수 있고 한국 문화를 이해하는 현지 인재를 확보하는 데 많은 노력을 기울이고 있다”며 “규제 언어와 기술 언어를 동시에 이해하는 인력을 확보하는 것이 한국 시장의 핵심이다”라고 설명했다.

그는 “한국 커뮤니티와의 신뢰 회복은 시간이 걸리지만, 바이낸스가 보여줄 수 있는 변화가 분명히 있다”며 “한국 사용자가 다시 바이낸스를 신뢰할 수 있도록 책임지고 개선하겠다”고 강조했다.