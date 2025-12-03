리처드 텅 바이낸스 대표 "디지털자산이 글로벌 금융 인프라 실질 리더"

세계 최대 디지털자산(가상자산) 거래소인 바이낸스가 개최하는 바이낸스 블록체인 위크가 3일 아랍에미리트 두바이 코카콜라 아레나에서 막을 올렸다.

이번 행사는 개발, 커뮤니티, 규제기관 등 다양한 디지털자산 시장 내 이해관계자가 자리해 기술과 규제 및 실사용 인프라에 대한 논의를 진행하는 자리로 구성됐다.

리처드 텅 바이낸스 대표는 이날 환영사를 통해 "올해는 디지털자산 업계 전반에 기념비적인 한해였다며 스테이블코인 확산, AI 융합 가속 등을 주요 키워드로 꼽았다.

리처드 텅 바이낸스 대표(사진=지디넷코리아)

그는 "과거 국경 간 이체는 느리고 비용이 높았지만 지금은 스테이블코인과 CEX-DEX 인프라 경합으로 즉시 송금이 가능해졌다"라며 "스테이블코인 시가총액과 보유 지갑 수 모두 50% 증가했으며 보유 지갑 수는 1억5천만 개에 도달했다"라고 덧붙였다.

이를 두고 리처드 텅 대표는 디지털자산이 글로벌 금융 인프라의 실질적 리더가 되고 있는 변화라고 의미를 더했다.

글로벌 규제 환경 변화도 주요 키워드로 언급했다.

리처드 텅 바이낸스 대표(사진=지디넷코리아)

리처드 텅 대표는 "디지털자산이 필요한 것인지를 넘어 어떻게 프레임을 만들 것인지를 논의하는 시대가 됐다"라며 "미국은 반(反) 디지털자산에서 글로벌 디지털자산 허브가 되기를 원한다는 입장을 드러내고 있다"라고 말했다.

바이낸스가 거둔 성과에 대한 소개도 이어졌다.

리처드 텅 대표는 "바이낸스는 글로벌 3억 명에 가까운 이용자를 보유하고 있다. 또한 이 숫자보다 중요한 것은 커뮤니티의 신뢰다"라며 "바이낸스페이 가맹점 수는 1만 2천 개에서 2천1백만 개로 증가했다. 누적 처리 규모는 2천 7백억 달러를 넘어섰다"라고 말했다.

바이낸스 블록체인 위크 2025 환영사를 진행 중인 리처드 텅 바이낸스 대표(사진=지디넷코리아)

이와 함께 신규 서비스 바이낸스 주니어를 공개해 눈길을 끌었다.

관련기사

바이내스 주니어는 6~17세 미성년자를 대상으로 부모 통제 하에 디지털자산 저축 및 개념을 학습할 수 있도록 하는 서브 계정이다. 리처드 텅 대표는 바이낸스 주니어를 어린 세대에게 디지털자산 금융 리터러시를 마련하는 가족 중심 플랫폼이라고 소개했다.

그는 환영사를 마무리하며 "우리 규제 준수, 보안, 투명성 등 최고의 기능을 갖춘 플랫폼을 만드는 것이 목표다. 이용자 1억 명이 아닌 10억 명 시대를 열기 위해 앞으로 나아가겠다"라고 포부를 밝혔다.