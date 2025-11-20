사이드킥, 바이낸스 월렛과 파트너십 확대...수수료 없는 크리에이터 생태계 본격 시동

웹3 기반 라이브 스트리밍 플랫폼 사이드킥이 바이낸스 월렛과 협력해 탈중앙화 크리에이터 생태계 확장에 나섰다고 20일 밝혔다. 이번 협력을 통해 실시간 참여 중심의 콘텐츠 모델을 강화하고, 크리에이터에게 100% 수익이 돌아가는 구조를 도입하며 기존 플랫폼 중심의 수익 분배 방식을 전면 재편하고 있다.

사이드킥은 바이낸스 월렛과 함께하는 공동 프로그램을 운영하며 참가자들의 활동 데이터를 실시간 리더보드에 반영하는 시스템을 도입했다. 리더보드는 방송 중 이뤄지는 온체인 참여를 투명하게 시각화하고, 시청자가 직접 참여 결과를 확인할 수 있는 구조로 설계됐다. 이 시스템은 시청자에게 명확한 보상 경험을 제공하는 동시에 크리에이터 간의 건강한 경쟁을 유도해 커뮤니티 자발성을 끌어낸다.

이번 협력 프로그램은 누적 50만 회 이상의 조회 수를 기록하며, 스트리밍과 온체인 활동을 결합한 새로운 엔터테인먼트 모델로 주목받았다. 사이드킥은 단순히 시청 중심에 그치지 않고 실시간 참여와 성취가 직접적인 가치로 연결되는 '라이브파이(LiveFi)' 구조를 구체화하고 있다.

수익 구조 측면에서도 획기적인 변화가 있었다. 사이드킥은 팬이 보내는 후원금에 대한 플랫폼 수수료를 전면 폐지하고, 해당 금액 전액이 스트리머의 지갑으로 직접 전달되도록 했다. 이를 통해 크리에이터가 창작 활동을 통해 보다 공정하게 보상받을 수 있는 환경이 조성됐으며, 사이드킥은 장기적으로 참여형 도구와 온체인 데이터 측정 시스템을 고도화할 계획이다.

또한 사이드킥은 커뮤니티 중심 콘텐츠 프로그램인 '사이드킥 KOL 클래시: PUBG 에디션'을 통해 크리에이터 참여를 확대하고 있다. 이 콘텐츠는 인기 크리에이터들이 팀을 구성해 배틀로열 형식으로 경쟁하고, 시청자들은 자신이 지지하는 팀을 온체인 상에서 직접 응원하거나 후원할 수 있는 구조다. 각 크리에이터의 방송은 실시간으로 교차되어 보여지며, 시청자는 단순한 관람을 넘어 주도적으로 참여할 수 있는 경험을 하게 된다.

사이드킥은 AI 프로젝트 '센티언트(Sentient)' 재단과의 협업도 진행했다. 이 협력에서는 베타 테스트 형식의 실시간 AI 체험 콘텐츠를 선보였으며, 시청자들은 크리에이터와 함께 AI 기술을 경험하고 온체인에서 직접 상호작용하는 과정을 통해 참여 기반 가치를 실현할 수 있었다.

사이드킥 관계자는 "이번 업데이트는 단순한 기능 추가가 아니라 실시간 참여와 온체인 활동을 통합한 새로운 크리에이터 이코노미 모델을 제시한 것"이라며 "앞으로도 크리에이터와 커뮤니티가 함께 성장할 수 있는 직관적이고 안전한 생태계를 지속적으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.