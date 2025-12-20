코인베이스 "2026 디지털자산 시장...‘신중한 낙관’ 속 다음 단계로"

2026년을 향한 글로벌 디지털자산 시장이 과도한 낙관이나 비관을 벗어나 구조적 변화를 점검하는 국면에 접어들고 있다는 내용의 보고서가 발간됐다.

코인베이스는 19일(현지시간) 공개한 보고서를 통해 2026년을 관통할 핵심 키워드로 규제 환경의 전환, 기관 채택 확대, 토크노믹스의 진화, 그리고 새로운 시장의 부상을 제시했다.

먼저 2026년에 대한 전반적인 전망을 ‘신중한 낙관’으로 규정했다. 지난 몇 년간 이어진 급격한 가격 변동과 정책 불확실성을 거치며 시장 참여자들의 기대치는 조정됐지만, 동시에 제도·인프라 측면에서는 이전보다 단단한 기반이 형성되고 있다는 평가다.

단기적인 가격 랠리보다는 실사용과 제도 정착을 중심으로 한 점진적 성장이 현실적인 시나리오로 제시됐다.

이 같은 전망의 배경에는 규제 환경의 의미 있는 변화가 자리하고 있다. 미국과 유럽을 중심으로 디지털자산 규제는 단속과 제재 중심에서 벗어나, 허용 범위와 책임 구조를 명확히 하는 방향으로 이동하고 있다.

이는 규제 완화라기보다 예측 가능성 확대에 가깝고 기관투자자와 전통 금융사의 시장 진입을 가능하게 하는 핵심 조건으로 작용하고 있다는 분석이다.

기관투자자 채택의 확대 역시 2026년을 향한 중요한 변화로 지목됐다.

코인베이스는 연기금과 자산운용사, 상장사 등은 디지털자산을 단기 투기 대상이 아닌 포트폴리오 분산과 장기 보유 자산으로 인식하기 시작했다고 말했다.

또한 시장은 개인 투자자 중심의 급격한 사이클에서 점차 벗어나, 보다 안정적이고 장기적인 자금 흐름이 가격 형성에 영향을 미치는 구조로 변화하고 있다고 전망했다.

토크노믹스의 진화도 주목할 만한 대목이다.

코인베이스는 이를 ‘토크노믹스 2.0’으로 정의하며, 단순 발행과 유통 중심의 설계를 넘어 프로토콜 수익과 현금 흐름, 토큰 소각과 바이백 등 가치 귀속 구조가 본격적으로 평가받는 단계에 들어섰다고 분석했다. 토큰은 서사나 기대감이 아닌, 실제 수익성과 지속 가능성을 기준으로 재평가되고 있다는 것이다.

여러 영역에 적용되는 공통 흐름으로는 프라이버시에 대한 수요 확대가 꼽혔다. 온체인 활동이 늘어날수록 모든 거래 내역이 공개되는 구조에 대한 부담도 커지고 있으며, 이는 기관뿐 아니라 일반 이용자에게도 동일하게 나타나고 있다는 분석이다.

또한 프라이버시는 불법 거래의 수단이 아니라 정상적인 금융 활동을 위한 기본 기능으로 재정의되고 있다는 설명도 이어졌다.

AI와 디지털자산의 결합 역시 여전히 유효한 테마로 제시됐다.

일각에서 제기된 ‘AI x 크립토 회의론’과 달리 보고서는 자동화된 AI 에이전트와 기계 간 거래, 무인 결제 시스템이 확산될수록 블록체인 기반 결제와 정산 인프라의 필요성은 오히려 커질 것이라고 전망했다.

애플리케이션 특화 체인을 둘러싼 구조 재편 가능성도 언급됐다. 특정 서비스에 최적화된 체인은 성능 측면에서는 강점을 지니지만, 유동성 분산과 지속 가능성이라는 과제를 안고 있다.

2026년을 향해 일부 체인은 독립 생태계로 자리 잡는 반면, 다른 체인은 메인 체인에 흡수되거나 역할이 축소되는 정리 국면을 맞을 수 있다는 분석이다.

자산 토큰화는 또 다른 진전 단계에 접어들고 있다. 실물자산과 전통 금융 상품의 온체인화는 여전히 초기 단계이지만, 기술 실험을 넘어 실제 금융 상품과 인프라로 확장되고 있다는 점에서 의미가 크다.

새로운 시장 영역으로는 디지털자산 파생상품과 예측시장이 제시됐다. 온체인 파생상품은 조합 가능성을 바탕으로 기존 금융보다 유연한 리스크 관리와 전략 설계를 가능하게 하고 있으며, 예측시장은 단순 베팅을 넘어 미래 사건에 대한 정보를 가격으로 집약하는 데이터 시장으로 재평가되고 있다.

마지막으로 스테이블코인은 이미 가장 중요한 실사용 사례로 자리 잡았으며, 2026년을 향한 핵심 질문은 존재 여부가 아니라 사용 빈도와 속도, 그리고 결제·정산 인프라로서의 확장성이라는 점이 강조됐다.

또한 스테이블코인이 글로벌 결제 구조 전반에 영향을 미칠 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다고 전망했다.