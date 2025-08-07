코인베이스, 인도 카르나타카주 IT 장관과 회동...블록체인 공공 인프라 협력 논의

미국 가상자산 거래소 코인베이스가 인도 카르나타카주와 블록체인 기술 협력을 위한 논의에 착수했다고 미국 가상자산 매체 코인텔레그래프가 7일(현지시간) 보도했다.

코인베이스 폴 그레왈 수석 법률책임자는 최근 인도 카르나타카주의 프리양크 카르게(Priyank Kharge) IT 장관과 회동하고, 개발자 도구, 사이버보안, 블록체인 거버넌스 도입 등을 주제로 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

폴 그레왈은 X(구 트위터)를 통해 “코인베이스는 카르나타카의 기술 리더십을 더욱 지원할 수 있는 방안을 찾고 있다”며 “미래는 온체인에 있으며 바로 이곳에서 그것이 구축되고 있다”고 말했다.

코인베이스 로고

프리양크 카르게 장관 역시 X 게시글을 통해 “코인베이스 팀과 만나 블록체인 개발자 플랫폼에 대해 논의했다”며 “이 플랫폼은 블록체인 개발을 단순화하고, 개발자들이 온체인 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 돕는다”고 전했다. 이어 “사이버보안 협력, 정부 대상 교육·역량 강화 프로그램, 해커톤 공동 개최 등 다양한 협력 방안을 논의했다”고 덧붙였다.

카르나타카주는 인도의 IT 허브로 방갈로르가 위치한 지역이다. 카르게 장관은 “정부는 공공 행정과 디지털 인프라 분야에 블록체인 기술을 적극 도입하는 방안을 검토 중”이라며 정책 도입 의지를 드러냈다.