내년 한국수어통역방송 실무지침 나온다...품질개선 박차

방송미디어통신위원회는 시청자미디어재단과 19일 한국수어통역방송의 문제점을 진단하고 품질향상 방안을 논의하기 위해 ‘2025 한국수어통역방송 품질향상 종합세미나’를 개최했다.

지난 2011년 장애인방송 편성의무 제도 도입 이후, 한국수어통역방송이 양적으로 크게 늘었지만 품질 면에서는 아직 부족하다는 의견이 지속됐다. 이에 한국수어통역방송의 품질개선 방안을 논의하기 위해 장애 당사자, 수어통역사, 방송사, 전문가 등이 함께 머리를 맞대게 된 것이다.

세미나 첫 세션에서는 농인 시청자의 시선에서 본 한국수어통역방송의 현실과 문제점을 진단했다. 정가은 대안교육기관 학생은 방송내용과 수어통역 속도 불일치, 작은 수어통역 화면크기 등의 사례를 제시하며 농인가족의 수어통역방송 시청경험을 전했다. 변강석 강남대 교수는 품질개선을 위해 수어통역사에 대한 역량 교육을 강화하고, 방송제작 현장에서 활용할 수 있는 지침서가 필요하다는 의견을 제시했다.

두 번째 세션에서는 방송 현장에서 활동 중인 수어통역사들이 발제자로 나서 현장경험을 바탕으로 한 실제 사례들을 공유했다. 김유미 MBC 수어통역사는 “생방송, 녹화방송 등 방송유형과 뉴스, 예능, 다큐멘터리 등 장르별로 수어통역 전략이 서로 다르다”며 대응 사례를 발표했다. 김언경 울산KBS 수어통역사는 “질 높은 수어통역방송을 위해서는 제작환경 개선이 필요하다”며 “특히 장애인방송의 중요성에 대한 사회적 공감대 형성이 중요하다”고 했다.

하종원 선문대 교수가 좌장을 맡은 종합토론에서는 ▲수용자 중심 ▲한국수어 중심 ▲의미 중심이라는 한국수어통역방송의 3대 원칙이 도출됐다. 토론자들은 한국수어통역방송의 품질개선을 위해서는 장애 당사자와 수어통역사, 방송사, 그리고 정부가 함께 협력해야 한다는데 인식을 같이 했다.

방미통위는 국정과제 ‘미디어 공공성 회복과 미디어 주권 향상’ 이행을 위해 세미나에서 논의된 내용을 바탕으로 내년 상반기 중 ‘한국수어통역방송 실무지침’을 마련할 계획이다.