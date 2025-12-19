팅크웨어, 벤츠 전용 블랙박스 레드닷 수상

팅크웨어는 메르세데스-벤츠 전용 블랙박스 '스타뷰 프로'가 '레드닷 디자인 어워드 2025' 제품 디자인 부문을 수상했다고 19일 밝혔다.

'스타뷰 프로'는 메르세데스-벤츠 차량에 최적화해 개발한 전용 프리미엄 블랙박스 모델이다. 올해 하반기부터 국내에서 출고되는 메르세데스-벤츠 신차에 순차적으로 장착돼 판매되고 있다.

팅크웨어 벤츠 전용 블랙박스 '스타뷰 프로' (사진=팅크웨어)

제품은 전방 4K UHD, 후방 2K QHD의 초고해상도 영상을 지원하며, 전·후방 모두 소니 최신 이미지 센서 스타비스 2를 적용해 주·야간 구분 없이 뛰어난 화질을 구현한다.

또한 팅크웨어 영상 튜닝 기술 지능형 듀얼 센싱(IDS)을 통해 보다 사실적인 30FPS 클리어 HDR 영상을 지원한다. 명암비가 큰 환경에서도 왜곡 없는 자연스러운 영상을 기록한다.

전방 146도·후방 150도의 광각 렌즈와 30Mbps 이상의 비트레이트를 통해 주행 중에도 세밀하고 선명한 영상을 제공하며, 3.5인치 IPS LCD와 정전기식 터치를 적용했다.

주차 녹화 기능은 차량 주변 움직임을 최대 12시간까지 감지하는 '모션 감지 녹화'와 최대 372시간 동안 충격 이벤트를 탐지하는 '충격 감지 녹화' 기능을 탑재했다.

팅크웨어 관계자는 "메르세데스-벤츠 코리아 품질 기준과 팅크웨어의 영상 기술이 결합된 대표적 협업 사례"라며 "프리미엄 완성차 브랜드 맞춤형 영상 솔루션 공급을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.