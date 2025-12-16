팅크웨어, 겨울철 차량용 보조배터리 무상점검

팅크웨어는 업계 최초로 겨울철 보조배터리 성능 저하를 사전에 예방하기 위한 '아이나비 보조배터리 무상 점검 캠페인'을 오는 내달 31일까지 진행한다고 16일 밝혔다.
기존 아이볼트 BAB-120Q, BAB-115Q 보조배터리를 사용하는 고객을 대상으로 한다. 겨울철 온도 변화에 따른 보조베터리 성능과 안전 문제를 예방하기 위한 무상 점검 서비스를 제공한다.
보조배터리 전원 상태 및 연결 점검, 충전 상태 점검, 펌웨어 버전 확인 및 업데이트 등 보조배터리 전반을 한 번에 확인하는 올인원 진단 서비스로 구성됐다.
특히 주행 및 주차 환경에서 안정적 전원을 유지하도록 전반적 상태를 세밀하게 체크해 겨울철 전원 관련 이슈를 최소화하는 데 중점을 두었다.
관련기사
- 아이나비시스템즈, 대만 맵 플랫폼 사업 본격화2025.12.09
- 팅크웨어, 3분기 누적 매출 4129억원...전년比 16%↑2025.11.14
- 팅크웨어, 자동차 부품 박람회 '세마쇼' 참가2025.11.04
- 팅크웨어, 레이저 골프 거리측정기 2종 출시2025.10.21
점검 서비스는 전국 7개 아이나비 서비스센터와 7개의 서비스 지정점 등 총 14개 거점에서 제공되며, 예약 없이 방문 접수만으로 이용 가능하다.
팅크웨어 관계자는 "겨울철 고객들이 안심하고 차량을 이용할 수 있도록 무상 점검 캠페인을 준비했다"며 "앞으로도 아이나비만의 프리미엄 서비스를 통해 고객 경험을 꾸준히 강화하겠다"고 말했다.