조이게임즈, 방치형 호러 디펜스 '귀판오분전' 정식 출시

조이게임즈는 모바일 방치형 호러 디펜스 RPG '귀판오분전'을 정식 출시했다고 19일 밝혔다.

'귀판오분전'은 공포스러운 분위기에 유머 요소를 결합한 이색 디펜스 게임이다. 이용자가 한 공간에 몸을 숨긴 채 '문'을 중심으로 몰려오는 악귀의 침입을 막아내는 것이 핵심이다. 방치형 플레이를 기반으로 하면서도 다양한 히어로 동료를 조합해 전투를 이어가는 전략적 재미를 더했다.

이번 신작은 방치형 RPG '개판오분전'의 개발 및 운영 노하우를 바탕으로 제작됐다. 조이게임즈는 전작의 경험을 토대로 콘텐츠 완성도를 높였으며, 기존 '개판오분전' 이용자를 위한 연계 혜택도 마련했다. 전작 이용자가 인증을 완료할 경우 추가 보상이 제공된다.

이용자는 데스베어, 영매소녀, 저승사자 등 각기 다른 개성을 지닌 주인공 캐릭터 중 하나를 선택해 플레이할 수 있다. 각 캐릭터는 분위기와 연출이 다르게 설계돼 스테이지 진행 시 색다른 플레이 경험을 선사한다.

이와 함께 조이게임즈는 미녀 귀신 콘셉트의 서성경을 공식 모델로 선정하고, 게임의 세계관을 담은 공식 뮤직비디오(MV)를 공개했다. 영상은 공포 요소와 위트 있는 연출을 결합해 게임의 분위기를 효과적으로 전달한다.

출시를 기념해 다양한 경품을 증정하는 인증 이벤트도 진행된다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 네이버페이 포인트, 올리브영 및 GS25 모바일 상품권, 스타벅스 쿠폰 등을 지급할 예정이다.

조이게임즈 관계자는 "'귀판오분전'은 공포와 유머라는 상반된 요소를 방치형 디펜스 구조 안에 자연스럽게 녹여낸 게임"이라며 "짧은 플레이 타임 안에서도 긴장감과 몰입을 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.