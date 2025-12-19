국가유산청, ‘서산 보원사지’·‘예천 개심사지’ 오층석탑 국보 지정

국가유산청(청장 허민)은 고려시대 석탑의 조형미와 역사적 가치를 간직한 ‘서산 보원사지 오층석탑’과 ‘예천 개심사지 오층석탑’을 국가지정문화유산 국보로 지정했다고 19일 밝혔다.

이번에 국보로 지정된 두 석탑은 제작 시기가 명확하여 우리나라 석탑 조성 시기를 파악하는 편년(編年)의 기준이 될 뿐만 아니라, 당시의 사회상과 예술적 수준을 보여주는 중요한 유산으로 평가받는다.

‘서산 보원사지 오층석탑’은 통일신라 말기의 조영 기법을 계승하면서도 고려시대의 새로운 양식적 특징을 잘 보여주는 10세기 중반의 작품이다. 비록 석탑 자체에 건립 시기 기록은 없으나, 사지 내 ‘법인국사보승탑비’에 승려 탄문이 고려 광종을 위해 불탑을 조성했다는 기록이 있어 제작 시기를 추정할 수 있다.

서산 보원사지 오층석탑.

국가유산청은 이 석탑이 고려 왕실과 불교의 관계를 보여주는 동시에 역사적, 예술적 가치가 뛰어나다고 설명했다.

‘예천 개심사지 오층석탑’은 1011년(고려 현종 2년)에 건립된 것으로, 석탑 표면에 조성 경위를 알 수 있는 190자의 명문(銘文)이 새겨져 있는 것이 특징이다. 명문에는 1010년 공사를 시작해 승려와 속인 1만명, 소 1천마리가 동원돼어 1011년에 완공했다는 구체적인 내용이 담겨 있어 학술적 가치가 매우 높다.

국가유산청은 "이번에 국보로 승격 지정한 두 석탑이 체계적으로 보존·관리될 수 있도록 앞으로도 지방자치단체, 소유자(관리자) 등과 지속적으로 협조해 나가는 적극행정을 이어갈 것"이라고 밝혔다.