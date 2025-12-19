국가유산청, ‘순천 송광사 침계루’ 등 조선 후기 사찰 누각 3건 보물 지정 예고

국가유산청(청장 허민)은 ‘순천 송광사 침계루’, ‘안동 봉정사 만세루’, ‘화성 용주사 천보루’ 등 조선 후기 사찰 누각 3건을 국가지정문화유산 보물로 지정 예고한다고 19일 밝혔다.

사찰 누각은 불전 앞에 위치해 예불과 설법 등 행사가 열리는 중심 공간이자 가람 배치의 핵심 요소지만, 현존하는 사찰 누각 중 보물로 지정된 사례는 4건에 불과했다.

이에 국가유산청은 2023년부터 전국 사찰 누각 38건에 대한 가치 조사를 실시해 17~18세기에 건립되거나 중창된 3건을 선정했다.

순천 송광사 침계루.

‘순천 송광사 침계루’는 1668년(숙종 14년) 혜문스님이 중건한 것으로, 대형 누각임에도 불구하고 일반 대중이 아닌 승려들의 학업 공간으로 쓰였다는 점이 특징이다. 특히 주변 계곡 등 자연경관과 조화를 이루는 입지적 특성을 보이며, 경상도 지역의 계류변 누각 건축 기법이 적용돼 지역 간 건축 기술 교류를 확인할 수 있는 자료로 평가받는다.

‘안동 봉정사 만세루’는 1680년 건립돼 1818년 중수된 건물로, 건립 및 중수 과정을 담은 현판 기록이 잘 남아 있어 사찰의 변천사를 파악하는 데 중요하다. 위치에 따라 기둥과 보의 조합을 달리하고 장식을 절제하는 등 봉정사 내 다른 건축물과의 위계를 고려한 건축 양식이 돋보인다.

‘화성 용주사 천보루’는 1790년 정조가 아버지 사도세자의 묘소인 현륭원의 능침사찰로 용주사를 건립하면서 지어진 누각이다. 2층 누각의 상층 강당으로 진입할 때 주건물이 아닌 좌우의 익랑을 통하도록 설계됐는데, 이는 궁궐 건축의 요소를 차용한 것으로 왕실 원찰로서의 격조와 역사적 가치를 보여준다.

국가유산청은 이번에 예고한 3건에 대해 30일간의 의견 수렴 기간과 문화유산위원회 심의를 거쳐 보물로 최종 지정할 예정이다.