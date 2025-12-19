대상, ‘컬리푸드페스타 2025’ 참가…청정원·호밍스 체험형 부스 운영

대상 청정원이 ‘컬리푸드페스타 2025’에 참가해 청정원과 호밍스 브랜드 부스를 운영하며 소비자 체험형 콘텐츠를 선보인다고 19일 밝혔다.

컬리푸드페스타는 리테일 테크 기업 컬리가 주최하는 오프라인 미식 축제로, 오는 21일까지 서울 마곡 르웨스트 전시장에서 열린다. 매년 3만 명 이상이 찾는 대규모 식품 박람회로, 올해는 ‘모두를 위한 컬리스마스’를 콘셉트로 108개 파트너사와 160여 개 브랜드가 참여한다.

대상은 이번 행사에서 종합식품 브랜드 ‘청정원’ 부스와 간편식 브랜드 ‘호밍스’ 부스를 각각 운영한다. 호밍스 부스는 지난해 선보인 ‘디테일 요정의 집’ 세계관을 확장해 ‘디테일 요정의 겨울 숲 속’을 테마로 구성했다. 눈 덮인 겨울 숲을 모티프로 한 공간에서 호밍스 ‘초간편 국물요리’ 제품을 시식할 수 있으며, SNS 이벤트 참여 고객에게는 제품 2종을 랜덤으로 제공한다.

컬리푸드페스타에 마련된 회사 부스. (사진=대상)

청정원 부스는 ‘The Better Tasting Life(오늘을 더 맛있게)’라는 브랜드 지향점을 반영해 라이프푸드 브랜드로서의 정체성을 보여주는 공간으로 꾸몄다. 청정원의 7개 라인 브랜드와 다양한 제품군을 한 자리에서 소개하며, 컬리 고객 취향에 맞춘 제품 샘플링 이벤트도 진행한다. 청정원 제품 6종 가운데 2종을 선택해 컬리 앱 내 ‘찜하기’ 미션을 완료하면 해당 제품을 증정한다.

이와 함께 겨울 시즌을 겨냥한 ‘홍초 윈터 에디션’ 신제품 2종을 현장에서 시음할 수 있는 프로그램도 마련했다.

최희영 대상 Brand Campaign팀장은 “청정원과 호밍스의 제품을 직접 경험할 수 있는 공간을 통해 소비자와의 접점을 넓히고 브랜드 인지도를 높이고자 했다”며 “행사 기간 동안 더 많은 고객이 두 브랜드의 차별화된 제품력을 체감하길 기대한다”고 말했다.