대상, 세계 최대 식품 박람회 ‘아누가 2025’ 참가

대상이 오는 4일부터 8일까지 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 식품 박람회 ‘아누가 2025(ANUGA 2025)’에 참가한다고 29일 밝혔다. 회사는 이번 박람회를 계기로 유럽 유통 접점을 강화하고 시장 공략에 속도를 낼 방침이다.

올해로 38회를 맞는 아누가는 2년마다 열리는 글로벌 최대 규모 식품 전시회로, 118개국 8천여개 회사가 참가해 역대 최대 규모를 기록할 전망이다. 특히 올해는 한국이 처음으로 공식 주빈국으로 선정돼 K-푸드의 위상이 한층 부각될 것으로 기대된다.

대상은 ‘K-푸드 주빈국관’ 내에 부스를 마련해 글로벌 브랜드 오푸드와 김치 브랜드 종가를 집중 소개한다. 현지 생산 김치와 고추장, 고추장 소스를 민화 아트워크 패키지로 선보이며 K-푸드의 경쟁력과 한국적 미감을 강조할 예정이다.

(사진=대상)

또 포트폴리오 북과 AI 기반 영상 콘텐츠를 비치해 바이어들에게 심층적인 정보를 제공한다.

이와 함께 미슐랭 셰프 파브리치오 페라리가 참여하는 쿠킹쇼도 진행한다. 그는 ‘김치 차르보나라’, ‘김치 샌드위치’, ‘김치 치즈 케이크’ 등 퓨전 레시피를 선보이며 유럽 소비자들에게 김치의 다양한 활용법을 제안한다.

임정배 대상 대표이사는 “이번 박람회는 대상이 글로벌 브랜드로서 경쟁력을 각인시키고 영향력을 확대할 중요한 기회”라며 “혁신적인 제품 개발과 현지화 전략으로 K-푸드의 가치를 적극 전파해 유럽 시장을 선도하겠다”고 말했다.

한편, 대상은 유럽 현지 맞춤형 제품 라인업을 확대하며 지난해 유럽 법인 매출이 전년 대비 35% 증가하는 성과를 거뒀다. 또 급증하는 김치 수요에 대응하기 위해 유럽 현지에 대규모 김치 공장 설립을 추진 중으로, 완공 시 오는 2030년까지 연간 3천톤 이상의 김치 생산이 가능할 전망이다.