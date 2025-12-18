마음AI-어빌리티, 자율주행 야드트랙터용 항만 DPG 공동 구축

피지컬AI 선도기업 마음에이아이(마음AI, 대표 유태준)는 어빌리티시스템즈(대표 신재일)와 E2E(End-to-End) 기반 자율주행 야드트랙터 검증을 위한 항만 DPG(Digital Proving Ground)를 공동으로 구축하는 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. DPG는 실제 현장을 그대로 디지털로 옮겨 놓은 가상 시험장을 말한다.

양사는 실제 항만의 물리적 조건을 정밀하게 재현한 디지털 검증 환경을 조성하고, 자율주행 및 항만 운영 전반을 포괄하는 시나리오를 E2E 방식으로 검증할 수 있는 항만 DPG를 공동 개발한다. 물리 환경과 장비 특성, 주행 거동, 운영 시나리오를 분리하지 않고 하나의 연속된 검증 체계로 구성하는 점이 특징이다.

공동개발 범위에는 항만 맵 1구역에 대한 정밀 지형 모델링을 포함해 맵 스캔(Map Scan), 텍스처(Texture) 작업, 크레인과 차량 등 항만 내 동적 요소 구현이 포함된다. 또 야드트랙터 디바이스의 3D 모델링, Joint Physics 설정, 카메라 캘리브레이션 및 배치, 주행 특성·스티어링·굴절 등 실제 장비의 물리적 특성을 반영한 모델 구현이 진행된다.

마음AI 유태준 대표(왼쪽)와 어빌리티시스템즈 신재일 대표(오른쪽)가 E2E기반 자율주행 야드 트랙터용 항만 DPG 공동개발 계약 체결을 하고 있다.

이와 함께 다양한 항만 운영 상황을 고려한 주행 및 작업 시나리오 설계·검증을 수행하며, 시뮬레이션 구동을 위한 워크스테이션 하드웨어·소프트웨어 세팅, SIM 구동 환경 구축, 운용 및 조작 매뉴얼 제공도 포함된다.

마음에이아이는 4가지 파운데이션 모델을 바탕으로 로봇과 자율주행 시스템의 인지·판단·행동을 통합하는 Physical AI 기술을 보유하고 있다. 이번 공동개발에서는 특히 Vison Language Action모델 'WoRV(워브)' 기반으로 E2E 자율주행 기술과 실제 물리 환경을 정밀하게 반영한 시뮬레이션 역량을 통해, 자율주행 야드트랙터의 상용화 검증에 필요한 기술적 신뢰성을 높이는 데 집중한다.

양사는 이번 협력으로 항만 물리 환경부터 장비, 시나리오, 시뮬레이션까지 아우르는 E2E 통합 검증 환경을 구축하고, 스마트 항만 및 자율주행 물류 분야에서 활용 가능한 기술 경쟁력을 단계적으로 강화해 나갈 계획이다.

유태준 마음에이아이 대표는 “이번 공동개발은 실제 항만 물리 환경과 장비 특성, 운영 시나리오를 하나의 연속된 흐름으로 검증할 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다”며 “마음AI가 축적해온 E2E 자율주행과 시뮬레이션 기술을 통해 항만 물류 자동화 분야에서 피지컬 AI 현장 적용 가능성을 높여 나가겠다”고 말했다.

신재일 어빌리티시스템즈 대표는 “이번 협력은 단발성 과제가 아닌, 미래 물류 자동화 사업을 위한 공동개발이라는 점에서 의미가 크다”며 “자율주행 야드트랙터를 중심으로 항만 물류 자동화 분야에서 피지컬 AI 전환을 현실적으로 구현하는 실행 모델이 될 것으로 기대하며, 정부의 피지컬 AI 정책 기조와도 부합하는 상용화 가능 모델로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.