마음AI–인하대, ‘풀스택 피지컬AI SW융합 트랙’ 신설 추진

마음에이아이(마음AI, 대표 유태준, 피지컬AI협회장)는 인하대학교 소프트웨어중심대학과 함께 인천 유일의 ‘Full-Stack Physical AI 소프트웨어 융합 트랙’을 신설할 예정이라고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 마음AI가 주도적으로 설계한 Physical AI 핵심 기술(AI, 시각(Vision), 세계모델(World Model), 로봇 행동·제어, 시뮬레이션, 온디바이스 A)을 하나의 교육 스택으로 통합한 차세대 교육 체계로, 실제 환경에서 스스로 판단하고 움직이는 ‘일하는 AI’를 개발할 수 있는 실전형 풀스택(Full-Stack) 기술 교육이라는 점에서 기존 대학 교육과 구별된다.

마음AI는 SUDA(음성·언어), MAAL(언어모델), BODA(시각·공간 모델)뿐 아니라 Data Factory, Sim2Real, VLA(시각·언어·행동 통합) 기술까지 교육 과정에 직접 반영, 학생들이 연구 실험 단계를 넘어 실증 가능한 로봇·자율시스템 개발 역량을 갖추도록 설계했다. 인하대학교는 인천공항, 송도 스마트시티, 항만 등 지역 핵심 실증 인프라를 교육 현장과 연결해 마음AI의 기술을 실제 필드에서 경험한다.

마음AI 판교 사옥에서 손병희 연구소장과 인하대 교수진이 회의를 하고 있다.

이번 전공은 총 6개의 Full-Stack 모듈(AI Fundamentals & On-Device Intelligence, Vision AI & World Models, Physical AI Programming, Simulation & Data Factory, Physical AI systems Engineering, Ethics·Policy·Standards)로 구성 예정이며, 커리큘럼은 마음AI의 기술 아키텍처 흐름과 동일한 방식으로 설계됐다. 이는 대학교육 단계에서 곧바로 산업에 투입될 수준의 교육 경험을 제공하는 국내 최초 사례다. 또 인하대의 3대 특화 전략을 이번 트랙의 실용성 및 산업성과 연계, 협력을 공고이 한다.

첫째, 스마트시티·공항·항만 실증 중심의 학습 환경 구축, 둘째, 마음AI를 중심으로 한 산학 프로젝트 기반 실무 교육 셋째, 마음AI가 설계한 Physical AI 인증(PAI Certification) 부여를 통해 학생들의 온디바이스 모델 구동·SLAM+제어 프로젝트·실외 자율주행 필드테스트 역량을 공식적으로 검증한다.

인하대학교 소프트웨어중심대학 단장인 권장우 교수는 “이번 Physical AI 트랙은 AI–Vision–World Model–Control–On-Device를 완전한 통합 스택으로 구성한 국내 최초의 교육 모델인 동시에 현장 중심 실전형 AI·로봇 핵심 인재를 양성하는 새로운 기준이 될 것”이라고 예상했다.

손병희 마음에이아이 연구소장이자 피지컬AI 데이터팩토리 인재개발원장은 “이번 트랙은 마음AI의 SUDA·MAAL·BODA 모델, 온디바이스 AI 기술, Sim2Real, Data Factory 역량을 그대로 반영한 최초의 Full-Stack Physical AI 교육 체계”라며 “한국이 세계 Physical AI 인재의 중심지로 도약하도록 인하대학교와 함께 적극 기여하겠다”고 말했다.

마음에이아이는 이번 협력을 통해 교육–실증–산업–인증을 하나의 흐름으로 연결하는 국내 최초 Physical AI 교육 생태계를 구축하며, 공항·항만·스마트도시·로봇기업과 연계한 대규모 실증 프로젝트를 지속 확대할 계획이다.