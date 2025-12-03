마음AI, '2025 제주·사이버보안 컨퍼런스' 성료

마음AI(대표 유태준)는 3일 제주 한라컨벤션센터에서 열린 ‘2025 제주 AI·사이버보안 컨퍼런스’ 운영을 맡아 제주 지역의 산업·교육·공공 분야에서 AI와 사이버보안 적용 방향을 제시했다.

이날 컨퍼런스에는 제주특별자치도와 교육청, 공공기관, 민간기업 관계자 등 약 100여 명이 참석했다. AI 확산에 따른 보안 환경 변화, 글로벌 기술 흐름, 국내외 적용 사례 등이 강연과 토론 형태로 공유됐다.

마음AI는 행사에서 ‘Physical AI 체험존’을 운영하며 실제 환경에서 작동하는 피지컬 AI 기술을 선보였다. 체험존에는 이 회사 4족보행 자율경비로봇 SORA(소라), SUDA 기반 음성 대화 Home IoT, 안내 로봇 Aiden(에이든), 촬영 로봇 DAMDA(담다)등 다양한 산업형 AI 시스템과 함께, MAIED(MAUM AI Edge Device) 기술을 활용한 실시간 로봇 운영 시연이 포함됐다.

손병희 마음AI_연구소장이 발표를 하고 있다.

마음AI 로봇개 '소라(SORA)'.

MAIED는 마음AI의 온·오프라인 통합 AI 제어 모듈로, SUDA, MAAL, WoRV, BODA 등 핵심 모델을 통합해 로봇과 장치가 환경을 인식하고 스스로 판단·작동하도록 지원한다.

행사와 함께 열린 ‘2025 제주 AI 청소년 경진대회’에서는 제주 지역 중학생들이 생성형 AI와 다양한 에이전트 기반 기술을 활용해 지역 문제 해결 아이디어를 발표했다. 우수팀에게는 도지사상이 수여됐다.

손병희 마음AI 연구소장은 “이번 컨퍼런스는 제주 지역이 AI와 사이버보안을 함께 고려한 디지털 전환 전략을 점검하는 자리였다”며 “피지컬AI 기술이 산업 운영 효율을 높이고 공공서비스 품질 향상에 실질적 기여를 할 수 있도록 지속적으로 협력 범위를 확장하겠다”고 말했다.