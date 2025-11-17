피지컬AI, 양자와 만났다...마음AI-노르마 협력 MOU

마음AI(대표 유태준, 피지컬AI협회장)는 14일 노르마(대표 정현철)와 함께 ‘양자컴퓨팅 기반 피지컬AI 제조혁신 데이터팩토리 구축’을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 제조 데이터 최적화에 최상의 성능을 갖춘 양자컴퓨터를 마음AI 판교 사옥 내 데이터팩토리에 직접 탑재하는 것이다. 회사는 "이는 국내 AI 기업 최초이자 글로벌로도 드문 온프레미스(On-site) 양자–AI 통합 제조 데이터팩토리 구축 모델로 평가된다"면서 "마음AI가 도입하는 양자컴퓨터는 제조·물류·로보틱스 분야의 초복잡 조합최적화 문제를 해결하는 데 최고의 구조"라고 밝혔다.

마음AI가 도입하는 양자컴퓨터는 크게 두 역할을 한다. 첫째, 제조 데이터 최적화 성능 극대화로 생산과 물류 동선 최적화다. 구체적으로, 공정·설비 배치 자동 최적화와 에너지·재고·자원 스케줄링 문제 해결, AMR/AGV 군집 경로 최적화로 기존 대비 수십~수백 배 빠른 탐색 및 계산 속도 확보가 기대된다.

마음AI 유태준 대표(왼쪽)와 노르마 정현철 대표가 MOU 체결 후 기념사진을 찍고 있다

둘째, QAOA(Quantum Approximate Optimization Algorithm) 기반 제조 공정 고도화로 제조 공정의 복합 조합최적화 문제를 양자 기반으로 해석한다. 구체적으로, 시뮬레이션·디지털트윈 데이터에서 최적 의사결정 패턴 자동 도출, 기존 방식으로는 수일~수주걸리는 걸 수분~수십분 단위로 단축하는 걸 목표로 했다.

마음AI는 RFM 로봇파운데이션 모델을 기반으로 한국형 피지컬AI 생태계를 선도한다는 계획이다. 회사는 "이번 양자컴퓨터 탑재를 통해 마음AI는 '디지털트윈(Digital Twin)+ 퀀텀 최적화(Quantum Optimization)+피지컬AI(Physical AI)'를 통합한 세계 최고 수준의 제조혁신 데이터팩토리를 국내 최초로 구축한다"면서 "이를 통해 제조·물류·국방·의료 분야에서 자율지능 기반 AX(Advanced Transformation)를 가속하고, 온디바이스 자율운영(On-site Autonomy) 기술의 세계적 경쟁력을 확보한다"고 밝혔다.

손병희 마음AI 연구소장(공학박사)은 "제조 데이터 최적화는 국가 산업 경쟁력의 핵심이다. 이번 협약을 통해 제조 최적화에 최상의 성능을 내는 양자컴퓨터가 마음AI 데이터팩토리에 직접 탑재, 한국형 피지컬 AI 제조혁신 기술은 새로운 전기를 맞이하게 됐다"면서 "양자컴퓨팅과 피지컬AI 결합은 단순한 기술 도입이 아니라 한국 제조혁신 AX 모델의 기준을 재정의하는 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

노르마 정현철 대표는 “우리는 양자 최적화 기술을 산업 현장에 실질적으로 적용해 온 기업"이라면서 "마음AI와의 협력은 제조·물류·로봇 분야의 피지컬AI 성능을 양자 기반으로 한 단계 더 끌어올리는 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.

양사의 공동 추진 로드맵은 5가지 방향에서 이뤄진다. 첫째, 마음AI 사옥 ‘Q-Physical AI Manufacturing Lab’ 구축 둘째, 제조·물류·로봇·국방 분야 양자 최적화 엔진 공동 개발 셋째, 마음AI의 MAIED(maumAI Edge Device)·AIden(서비스로봇)·SORA(경비로봇)·CAMI(방송 로봇) 등 온디바이스 자율지능 로봇에 양자 적용 넷째, 국가 제조혁신 AX·스마트팩토리 사업 공동 진출 다섯째, CES 2026·AI EXPO·SmartTech Korea 등 글로벌 무대 공동 데모 공개 등이다.