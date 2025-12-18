세일즈포스, 아스트라제네카 '제약바이오' AI 전환

세일즈포스가 아스트라제네카에 산업 특화 인공지능(AI) 플랫폼을 공급해 생명과학 비즈니스 운영을 돕는다.

세일즈포스는 아스트라제네카에 '에이전트포스 라이프 사이언스'를 제공한다고 18일 밝혔다. 이를 통해 분산된 조직 간 데이터를 통합하고 의료 전문가(HCP)에게 최적화된 맞춤형 경험을 제공하는 데 초점 맞췄다.

아스트라제네카는 이 플랫폼을 종양학을 비롯한 희귀질환, 심혈관·신장·대사 질환 등 핵심 치료 영역에 우선 적용한다. 이를 통해 현장 영업부터 브랜드 관리까지 조직 전반의 인사이트를 하나로 연결하고 고객의 상황과 맥락을 완벽히 이해하는 환경을 구축할 방침이다.

세일즈포스의 라이프 사이언스 클라우드 UI 예시. (사진=세일즈포스)

해당 플랫폼에서 '뮬소프트 에이전트 패브릭'과 개방형 표준인 '모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)'이 핵심 역할을 수행한다. 내·외부 에이전트 활동을 효율적으로 조율하고 의료팀과 AI 에이전트가 실시간으로 협업할 수 있는 체계를 갖춘다.

이번 시스템 도입으로 아스트라제네카는 복잡한 운영 업무를 최적화하고 반복적인 행정 부담을 대폭 줄일 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다. 확보된 자원은 보다 전략적인 고부가가치 활동에 집중 배치해 신약 전달 속도를 높이는 등 비즈니스 경쟁력을 강화할 계획이다.

관련기사

세일즈포스는 이번 사례가 생명과학 산업 전반에 에이전틱 AI 기반의 운영 모델이 확산되는 기폭제가 될 것으로 보고 있다. 특히 엄격한 규제와 보안이 중시되는 헬스케어 환경에서도 안전하게 디지털 전환을 이룰 수 있도록 기술적 지원을 지속할 예정이다.

박세진 세일즈포스코리아 대표는 "아스트라제네카와의 파트너십은 AI 에이전트가 업무 보조를 넘어 신약 개발과 환자 관리 프로세스를 주도적으로 혁신하는 핵심 자산으로 확장되고 있음을 시사한다"고 말했다.