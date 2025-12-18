삼성폰도 가변 조리개 카메라 도입할까…"아이폰18 프로에 대응"

삼성전자가 애플의 차세대 아이폰 아이폰18 프로와 폴더블 모델인 ‘아이폰 폴드’(가칭)에 대응해 몇 가지 변화를 테스트 중이라는 소식이 나왔다.

IT매체 폰아레나는 17일(현지시간) IT 팁스터 디지털챗스테이션을 인용해 이와 같이 보도했다.

삼성 갤럭시S25 울트라 (사진=씨넷)

디지털챗스테이션은 자신의 웨이보를 통해 “삼성이 내년 신형 아이폰에 대응하기 위해 와이드형 폴더블폰과 가변 조리개를 테스트 중”이라고 밝혔다.

그는 삼성전자가 내년 아이폰 폴드 출시에 대응하기 위해 와이드 스크린 폴더블폰을 테스트 중이라고 밝혔다. 그 동안 나온 소식에 따르면, 아이폰 폴드는 화면을 펼쳤을 때 세로보다 가로가 더 넓은 형태를 지녀 기존 인폴딩 폴더블폰과는 다른 디자인을 지닐 예정이다. 화면을 접었을 때 외부 디스플레이는 5.3인치, 내부 디스플레이는 7.7인치로 알려졌다.

또, 애플은 내년에 출시되는 아이폰18 프로와 폴더블 아이폰의 메인 카메라에 가변 조리개를 지원할 것으로 알려져 있다. 삼성전자는 과거 갤럭시S9에서 세계 최초로 듀얼 조리개 카메라를 탑재해 조명 조건에 따라 f/1.5와 f/2.4 조리개를 전환할 수 있었다. 하지만, 이 기능은 몇 년 간 유지돼다 갤럭시 S20을 끝으로 사라졌다.

샤오미14 울트라도 f/1.6-4.0 자동 가변 조리개를 지원했으나 최근 샤오미 15 울트라에서는 이 기능이 사라졌다. 화웨이의 경우, 최신 폴더블폰 메이트 X7과 메이트 80 시리즈 전 모델 등 가변 조리개 카메라를 탑재한 다양한 모델을 보유하고 있다.