펼쳐도 정사각형?…아이폰 폴드, 다른 화면 비율로 승부걸까

애플이 개발 중인 '아이폰 폴드’(가칭)에 기존 폴더블폰과는 다른 화면 크기가 적용될 것이라는 소식이 나왔다.

IT매체 디인포메이션은 16일(현지시간) 아이폰 폴드의 내부 디스플레이 비율이 가장 큰 아이패드와 유사할 수 있다고 보도했다.

폴더블 아이폰을 상상한 이미지 (출처=유튜브 콘셉트아이폰@ ConceptsiPhone)

보도에 따르면, 아이폰 폴드는 화면을 펼쳤을 때 세로보다 가로가 더 넓은 형태를 지니며, 기존 인폴딩 방식의 폴더블폰과는 다른 디자인을 지닐 예정이다. 화면을 접었을 때 외부 디스플레이는 5.3인치, 내부 디스플레이는 7.7인치로 알려졌고, 아이폰18 프로와 마찬가지로 전면 카메라는 디스플레이 왼쪽 상단에 배치될 것으로 전망됐다.

이는 최근 IT 팁스터 디지털챗스테이션이 예상한 외부 디스플레이 5.25인치, 내부 디스플레이 7.58인치라는 수치와도 거의 일치한다.

현재 출시된 삼성 갤럭시Z폴드 7의 내부 디스플레이는 20:18의 비율을 가지고 있으며, 구글 픽셀10 프로 폴드는 펼쳤을 때 거의 정사각형에 가까운 화면 비율을 지닌다. 이런 화면 비율은 멀티태스킹에는 적합하나 가로형 동영상 시청하기에는 최적의 크기는 아니다. 삼성전자도 이를 의식해 정사각형에 가까운 화면 비율을 적용한 새로운 폴더블폰을 개발 중인 것으로 알려져 있다.

이에 IT매체 폰아레나는 “폴더블 아이폰의 내부 디스플레이 비율도 흥미롭지만, 5.3인치 외부 디스플레이가 더 기대된다”며, “작은 크기의 스마트폰을 선호하는 사람들에게는 매력적인 선택이 될 수 있을 것 같다”고 평했다.