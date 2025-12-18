화려함 대신 절제 통했다…조용한 럭셔리로 1위 오른 '이 車'

국내 프리미엄 컴팩트 스포츠유틸리티차(SUV) 시장에서 압도적인 1위를 차지한 볼보자동차 XC40이 '콰이어트 럭셔리(조용한 럭셔리)' 트렌드로 주목받고 있다. 스웨덴 미니멀리즘이 담긴 스칸디나비아 디자인과 첨단 사양 등이 탑재돼 동급 SUV 대비 높은 만족도를 주기 때문이다.

18일 한국수입차협회(KAIDA)에 따르면 11월 판매집계에서 볼보자동차코리아는 전월 대비 약 11% 증가한 1천459대를 기록하며 10월에 이어 전체 수입차 4위에 올랐다.

모델 별 판매에서는 글로벌 베스트셀링 SUV XC60(588대), 컴팩트 SUV XC40(257대), 플래그십 세단 S90(198대) 등이 성장을 견인했다. 특히 XC40은 지난 10월 2026년식 모델을 출시한 이후 경쟁사들과의 격차를 벌리며 프리미엄 컴팩트 SUV 1위의 명성을 이어가고 있다.

볼보자동차 XC40 (사진=볼보자동차코리아)

2026년 모델 출시 이후 XC40의 판매는 전년 대비 37% 증가하며 성장세를 보였다. 같은 기간 판매량은 620대를 기록해 BMW X1(383대)과 미니 컨트리맨(331대)을 크게 앞서며 프리미엄 컴팩트 SUV 1위를 지켰다.

올해 프리미엄 컴팩트 SUV 누적 판매 순위는 볼보 XC40이 가장 많은 2천552대를 기록했고, X1이 2천317대, 미니 컨트리맨이 1천519대, 렉서스 UX 913대, 아우디 Q3 706대, 벤츠 GLA 368대 순으로 집계됐다.

업계에서는 XC40이 남다른 인기를 이어가고 있는 비결에 대해 스칸디나비아 디자인을 기반으로 한 차별화된 감성 품질과 안전의 리더십이 집약된 첨단 운전자 보조시스템, 스마트카의 사용자 경험을 지원하는 첨단 커넥티비티 탑재 등으로 보고 있다.

볼보자동차 XC40 (사진=볼보자동차코리아)

XC40은 '스웨디시 미니멀리스트'를 컨셉으로 복잡한 도시 생활에서 운전자에게 편안함을 줄 수 있도록 설계됐다. 실내는 개인 서재를 모티브로 다양한 수납공간을 마련하고, 나무의 결이 살아있는 천연 드래프트 우드 소재의 마감과 스웨덴 장인들이 수작업으로 완성한 오레포스 기어노브로 감성을 더했다.

외관은 시그니처 토르의 망치 픽셀 LED 헤드램프과 전면 그릴, 루프 라인, 도어패널 마감 등에 따라 브라이트 또는 다크 두가지 테마를 선택할 수 있다. 울트라 트림을 선택하면 크롬 또는 블랙 하이글로시로 디테일을 완성한 형태로 여섯 가지 바디 컬러의 조합을 통해 다양한 개성을 표현할 수 있다.

XC40은 업계 최고 수준의 첨단 커넥티비티를 자랑한다. 볼보자동차코리아는 2026년형부터 볼보자동차 차세대 사용자 경험 '볼보카 UX'를 적용했다. 이를 위해 빠른 응답성을 제공하는 퀄컴의 차세대 스냅드래곤 콕핏 플랫폼을 탑재했다.

볼보자동차 XC40 (사진=볼보자동차코리아)

여기에 ▲티맵 오토 ▲96% 이상 한국어 인식률을 갖춘 '누구' 오토 ▲티맵 스토어와 네이버 차량용 웨일도 제공한다. XC40 고객들은 네이버 차량용 웨일을 통해 유튜브, 쿠팡플레이 등 OTT 서비스와 음악 스트리밍 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.

볼보 XC40은 첨단 기능 뿐만 아니라 '안전의 볼보'다운 운전자 지원 시스템도 탑재했다. 특히 레이더, 카메라 및 초음파 센서 어레이로 구성된 최신 첨단운전자지원시스템(ADAS)를 기반으로 플래그십 수준의 기능을 기본으로 갖췄다.

이를 통해 장거리 지원 시 운전자의 피로를 줄일 수 있도록 돕는 드라이버 어시스턴스 ▲조향 지원 사각지대 정보 시스템 ▲교차로 교통 경고 및 긴급 제동 지원 ▲후방 충돌 경고 및 완화 ▲차량 간 안전거리와 차선을 유지해 주는 '파일럿 어시스트' 등 엔트리급 이상의 기능을 지원한다.

볼보자동차 XC40 (사진=볼보자동차코리아)

XC40 국내 판매 트림은 최고 출력 197마력의 48V 마일드 하이브리드(B4, MHEV) 단일 파워트레인은 기반으로 ▲휠 사이즈 ▲360도 카메라 ▲하만카돈 프리미엄 사운드 시스템 등 일부 편의사양의 차이에 따라 플러스와 울트라로 구성된다. 울트라 트림은 브라이트, 다크 등 외관 테마를 선택할 수 있다.

국내 판매 가격은 ▲B4 AWD 플러스 브라이트 5천190만원 ▲B4 AWD 울트라 브라이트 5천490만원 ▲B4 AWD 울트라 다크 5천520만원으로 책정됐다.

볼보자동차코리아는 ▲업계 최고 수준의 5년 또는 10만 km 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스 ▲8년/16만㎞ 고전압 배터리 보증 ▲15년 무상 무선 업데이트(OTA) 지원 ▲디지털 서비스 패키지 5년 이용권 등 동급 최고의 혜택도 기본으로 제공한다.