"K-컬처 열풍 잇는다”…이마트, 몽골 텡게르에 6호점 개점

이마트가 몽골 수도 울란바토르 동부 핵심 상권에 6번째 매장인 ‘이마트 텡게르점’을 개점한다고 18일 밝혔다.

텡게르점은 2천545㎡(770평) 규모로 신흥 소비상권이자 동부권 최대 교통 요충지인 드래곤 텡게르 버스터미널 1층에 위치한다.

이번 6호점의 가장 큰 특징은 한국 상품 비중을 기존 몽골 이마트 매장 대비 최대 2배까지 확대한 점이다.

몽골 6호점 '이마트 텡게르점' 외관. (제공=이마트)

현지에서 높은 인기를 끌고 있는 ‘노브랜드’를 120㎡(36평) 규모의 숍인숍으로 입구 전면에 배치하고, 스낵·생활용품 등 약 800여 종의 인기 상품을 선보인다.

K-뷰티 수요에 맞춰 뷰티 특화존도 마련했다. 이마트가 LG생활건강과 협업한 스킨케어 브랜드 '글로우:업 바이 비욘드'부터 ‘이니스프리’, ‘토니모리’ 등 한국 인기 뷰티 브랜드 제품 470여종을 선보인다.

특히 델리, 베이커리 등으로 구성된 다이닝 존은 40m 규모로 대폭 강화했다. 김밥·족발·후라이드 치킨 등 K-푸드와 호쇼르·초이왕 등 몽골 현지식 메뉴까지 50여 종의 메뉴를 선보인다.

이마트는 2016년 몽골 기업 ‘알타이그룹’과 프랜차이즈 계약을 체결하고 몽골 시장에 진출했다. 내년에도 신규 상권에 이마트를 추가 출점하고, 노브랜드 전문점, 로컬 상점과 협업한 노브랜드 존까지 새로운 포맷을 선보이며 시장을 확대할 예정이다.

강영석 이마트 해외사업담당은 “이마트 텡게르점은 교통 허브라는 입지적 장점을 기반으로 다양한 몽골 고객들에게 한국형 쇼핑 경험을 확대할 수 있는 것으로 기대하고 있다”며 “현지화된 상품 개발과 K-푸드, K-뷰티, 노브랜드까지 이마트만의 차별화된 경쟁력으로 해외 사업 확대를 지속할 것”이라고 말했다.