컴투스 '더 스타라이트', 출시 100일 기념 라이브 방송…2026년 로드맵 공개

컴투스(대표 남재관)는 게임테일즈(대표 정성환)가 개발한 MMORPG '더 스타라이트'의 출시 100일을 맞아 대규모 이벤트와 콘텐츠 업데이트를 실시하고 개발자 라이브 방송을 진행한다고 17일 밝혔다.

서비스 100일을 기념해 마련된 이번 라이브 방송은 17일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 방송에는 원작자인 정성환 게임테일즈 대표와 주요 개발진이 직접 출연해 2026년 상반기 업데이트 로드맵을 발표할 예정이다.

또한 이용자들의 건의 사항에 대한 피드백을 공유하고 실시간 질의응답을 진행하는 등 소통의 시간을 갖는다. 방송 시청자들을 위한 다양한 보상도 지급된다.

컴투스 ‘더 스타라이트’ 서비스 100일 기념 업데이트.

게임 내에서는 오는 1월 14일까지 '100일 전야 14일 출석부' 이벤트가 진행된다. 이용자들은 출석을 통해 희귀 등급 장비 세트와 아바타, 탈것, 정령, 무기소울 소환권 등을 획득할 수 있다.

같은 기간 크리스마스 시즌을 겸한 이벤트 던전 '축제의 설산'도 열린다. 이곳에서 획득한 재료로 100일 기념 소환권과 크리스마스 한정 보상을 제작할 수 있다. 오는 31일까지는 강화석, 세공석 등 아이템을 제공하는 전야제 미션 이벤트도 함께 진행된다.

이와 함께 길드 콘텐츠도 강화됐다. 신규 추가된 '길드 던전'은 단계별 공략의 재미를 제공하며, 신규 무기와 스페셜 장비, 제작 재료 등을 보상으로 얻을 수 있다. 길드원이 획득한 아이템을 보관하고 분배할 수 있는 '길드 창고' 기능도 새롭게 도입돼 길드 운영의 편의성을 높였다.

컴투스는 이번 100일 기념 업데이트를 기점으로 서비스 안정성을 강화하고 게임 경험을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.