컴투스 '서머너즈 워', 정의의 심판자 '저스티스' 신규 몬스터 추가

컴투스(대표 남재관)는 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나(이하 서머너즈 워)’에 신규 몬스터 ‘저스티스’를 비롯한 콘텐츠 업데이트를 실시했다고 15일 밝혔다.

새롭게 등장한 ‘저스티스’는 정의를 콘셉트로 한 태생 5성 몬스터다. 안대로 눈을 가린 채 거대한 검을 쥔 모습과 천칭을 활용한 디자인으로 전장의 균형을 공명정대하게 수호하는 정의의 힘을 표현한다.

‘저스티스’는 속성별로 아군을 돕거나 적을 제압하는 다양한 스킬을 발휘한다. 특히 적의 공격 게이지를 감소시키거나 특정 아군의 공격 게이지를 높이는 ‘정의의 검’을 포함해, 적 모두의 방어력을 약화시키는 ‘유죄 선고’, 아군의 약화 효과를 제거하고 공격력을 높이는 ‘정화의 조율’ 등, 속성별로 다양한 지원 능력을 보유했다.

컴투스, ‘서머너즈 워’,신규 몬스터 ‘저스티스’ 업데이트.

컴투스는 이번 신규 몬스터 업데이트를 기념해 공식 카페에서 깜짝 쿠폰을 공개했다. 해당 쿠폰을 쿠폰 교환소에 입력하면 11주년 기념 소환서, 크리스탈, 에너지 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

관련기사

또한 새해 1월 2일까지 태생 3성 이상 몬스터를 소환하는 모든 유저들에게 포인트를 지급하고, 누적 포인트에 따라 ‘전설의 소환서’ 1장을 비롯해 ‘신비의 소환서’ 최대 16장 등 몬스터 수집과 성장에 필요한 풍성한 아이템을 선물한다.

한편, 컴투스는 전투 점수 등 주요 정보를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 ‘혼돈의 신전’을 개편하고, 탐색 전투 중단 없이 연속 전투를 진행할 수 있도록 하는 등 플레이 환경을 업그레이드했다.