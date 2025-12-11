컴투스, 액션 RPG ‘이노티아4’ 스팀 서비스 시작

컴투스(대표 남재관)는 모바일 액션 RPG ‘이노티아4’를 글로벌 게임 플랫폼 스팀(Steam)에 출시하고 PC 버전 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다.
‘이노티아4’는 전 세계 누적 2000만 다운로드를 기록한 ‘이노티아’ 시리즈의 네 번째 작품이다. 2012년 출시 당시 애플 앱스토어 유료 앱 인기 1위를 달성하는 등 글로벌 시장에서 호응을 얻은 바 있다.
이번 스팀 버전은 단순 이식을 넘어 PC 게임 환경에 맞춘 최적화가 적용됐다. 고해상도 모니터에 맞춰 그래픽과 사용자 인터페이스(UI)를 개선했으며, 엑스박스와 플레이스테이션 컨트롤러를 완벽하게 지원해 조작 편의성을 높였다.
지원 언어는 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 총 5개다.
게임은 암살자 ‘키얀’과 성녀 ‘유샤’의 이야기를 중심으로 전개된다. 이용자는 암흑 기사, 암살자, 워락 등 6개 클래스와 90여 개의 스킬을 조합해 파티 전투를 즐길 수 있다. 또한 400개 이상의 맵을 탐험하고 엔딩 이후에는 ‘무한 던전’ 등 추가 콘텐츠에 도전할 수 있다.