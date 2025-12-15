원스토어, '2025년 빛낸 게임사' 13곳 선정…컴투스 등 굿 파트너 수상

원스토어(대표 박태영)는 ‘2025년 원스토어를 빛낸 게임사’를 선정하고 이용자에게 할인 혜택을 제공하는 ‘2025 원스토어 연말 혜택 파티’ 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

원스토어는 개발사 상생 지원 정책의 일환으로 매년 우수한 성과를 거둔 기업을 ‘굿 파트너(GOOD PARTNER)’로, 돋보이는 성장성을 보여준 기업을 ‘라이징 스타(RISING STAR)’로 선정해 트로피를 수여하고 있다. 올해는 총 13개 기업이 수상의 영예를 안았다.

우선 원스토어를 통해 뛰어난 성과를 기록한 ‘굿 파트너’에는 총 10개 사가 선정됐다. 선정된 기업과 대표작은 ▲조이 게임즈(갓깨비 키우기) ▲레니우 게임즈(I9: 인페르노 나인) ▲2K(문명: 연맹의 시대) ▲EWORLD(이세계 판타지 라이프) ▲컴투스(MLB 9이닝스 25, 갓앤데몬) ▲9Ring Game(열혈강호: 귀환, 미르2: 뉴킹덤) ▲HONG KONG XINGYOU(사북성:언데드) ▲엔트런스(DK 모바일 리본) ▲유조이 게임즈(레조넌스, 모에라이: 운명의 계약) ▲이스카이펀(나혼자 만렙 삼국, 에그몬 월드: 저니) 등이다.

한 해 동안 돋보이는 성과로 미래가 기대되는 ‘라이징 스타’ 게임사에는 3개 사가 이름을 올렸다. ▲스튜디오 리코(99강화 나무몽둥이: 키우기) ▲브이투알(미친 타워가 되었다: 노빠꾸 RPG) ▲스피엘 게임즈(패시브 마스터 키우기)가 선정됐다.

원스토어는 이번 수상을 기념해 오는 21일까지 ‘2025 원스토어 연말 혜택 파티’를 진행한다. 이벤트 대상은 수상 게임사의 우수 게임을 포함한 총 17종이다.

이용자가 행사 기간 내 해당 게임을 신규 다운로드하거나 유료 아이템을 구매할 경우, 즉시 사용 가능한 15% 할인 쿠폰이 지급된다. 이 혜택은 원스토어 이용자라면 누구나 최대 10회까지 받을 수 있다.