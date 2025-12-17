대림바스, 벽걸이형 일체형비데 '휠렌 에어' 특허 출원

욕실 기업 대림바스가 국내 최초 자동물내림 탱크리스 벽걸이형 일체형비데 '휠렌 에어'를 특허 출원했다고 16일 밝혔다.

휠렌 에어는 지난해 8월 대림바스가 선보인 프리미엄 벽걸이형 자동물내림 일체형비데로, 디자인·수세력·절수 효율 등 핵심 성능을 고도화한 제품이다. 길이 600mm 외형에 전면부를 부드러운 곡선으로 마감해 협소한 욕실에서도 설치가 용이하다. 벽체 고정 방식 오픈형 하부 구조로 바닥 청소가 수월한 점이 특징이다.

대림바스는 이번 특허 출원을 통해 빠르게 성장 중인 벽걸이형 양변기 시장에서, 선도적 입지를 공고히 한다는 계획이다. 최근 벽걸이형 제품군은 프리미엄 욕실 트렌드 확산, 관리 편의성에 대한 니즈 증가, 도심형 주거의 협소한 욕실 구조 최적화, 층상(매립형)배관 기술 고도화 등의 영향으로 고급형에서 대중형 시장으로 확대되고 있다.

대림바스 자동물내림 탱크리스 벽걸이형 일체형비데 '휠렌 에어' (사진=대림바스)

대림바스가 출원한 휠렌 에어에는 ▲세척 사각지대를 없앤 완전 오픈식 림(테두리)리스 구조 ▲저수압 환경에서도 안정적인 세척력을 발휘하는 ‘림+제트' 4단계 2회 수세 시스템 ▲비데·양변기 일체형 설계 ▲착좌 감지 센서를 활용한 자동물내림 기능 ▲수세량을 4.0L 이하로 낮춘 절수 구조 등이 집약됐다.

이러한 기술들이 하나의 제품에 적용되면서, 위생·편의 기능이 유기적으로 통합되고 청결성과 절수 성능, 사용성이 균형을 이루는 스마트 위생도기를 구현했다.

또한 직수압식 구조를 채택해 시공과 유지 관리 효율을 높였다. 벽매립형 물탱크가 필요 없어 전용 프레임만으로 설치할 수 있다. 배관을 벽면에 매립하는 층상 시공 방식을 통해 소음을 저감하고 배수·세척 성능을 극대화했다. 직수 공급 방식은 유량 손실을 줄여 기존 벽배수 방식 제품군에서 나타나던 수세 성능 저하 문제를 개선시켜 준다.

박상우 대림바스 위생도기개발팀 팀장은 "이번 특허 출원은 프리미엄 욕실 기술을 일상 속에서도 체감할 수 있도록 확장한 연구개발 성과"라며 "앞으로도 벽걸이형 양변기의 발전 방향을 제시하는 제품 개발을 통해 시장 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

앞서 대림바스는 벽걸이형 양변기 생산 과정에서 발생할 수 있는 변형과 파손을 줄이기 위해 건조·소성 공정을 개선한 제조 특허를 등록한 바 있다. 이는 제품 내구성을 높이고, 대량 생산 과정에서 품질 편차를 최소화하는 등 생산 안정성을 향상시키는 핵심 기술로 작용하고 있다.