대림바스, 논현직영쇼룸 새단장 1년 만에 매출 61%↑

욕실 기업 대림바스는 논현직영쇼룸이 리뉴얼 오픈 이후 매출이 약 61% 상승했다고 18일 밝혔다.

서울 강남구 논현동에 위치한 대림바스 논현직영쇼룸은 지난해 9월, 상위 제품 라인의 경험 강화를 중심으로 한 프리미엄 전략에 따라 새롭게 단장됐다.

대림바스에 따르면 리뉴얼 직후인 지난해 10월부터 올해 8월까지의 매출은 전년 동기 대비 61% 증가했고, 같은 기간 방문객 수도 72% 늘어난 것으로 나타났다.

대림바스 논현직영쇼룸 전경 (사진=대림바스)

대림바스는 최신 욕실 소비 트렌드를 반영한 차별화된 쇼룸 전략이 경쟁력으로 작용하며, 방문객 증가와 매출 성장을 동시에 견인한 것으로 분석했다.

최근 인테리어 시장에서는 고급화 흐름이 두드러지고 있다. 세련된 주거 공간 연출을 위해 비용이 높더라도 독창적인 디자인과 우수한 품질을 갖춘 제품을 선택하려는 소비자가 늘어나는 추세다.

특히 욕실은 단순한 위생 공간을 넘어 라이프스타일과 주거 가치를 보여주는 핵심 공간으로 자리 잡으며, 프리미엄 욕실 인테리어 수요가 지속적으로 확대되고 있다.

대림바스는 이러한 수요에 대응하기 위해 논현직영쇼룸에 프리미엄 제품 라인을 대폭 확충했다. 국내 최초 직수형 벽걸이 일체형비데 '휠렌 에어'를 비롯해, 대림바스의 하이엔드 브랜드 '휠렌'의 제품을 한데 모아 선보이고 있다.

또 올해 출시한 프리미엄 수전 라인인 '블랙컬렉션'도 함께 전시해, 독보적인 디자인과 기술력이 결합된 최고급 제품군을 직접 경험할 수 있도록 했다.

관련기사

이용규 대림 바스앤키친 부문장은 "최근 강화되고 있는 프리미엄 욕실 인테리어 트렌드와 소비자 니즈에 부합하며 긍정적인 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 소비자 만족도를 높이며 프리미엄 욕실 시장의 디자인 트렌드를 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.

한편 대림바스는 브랜드 철학과 가치를 소비자가 직접 체험할 수 있는 공간으로서 논현직영쇼룸의 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획이다. 또한 디자인과 소재, 마감에서 고품질 사양을 갖춘 프리미엄 제품군을 꾸준히 확대해 나갈 방침이다.