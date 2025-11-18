대림바스, 온라인몰 매출 82% 증가

욕실 기업 대림바스는 올해 1~10월 온라인몰 '대림몰' 매출이 전년 동기 대비 82% 증가했다고 18일 밝혔다.

품목별로 ▲비데 ▲필터 ▲리모델링 제품군 모두 전년 대비 성장세를 보였다.

대림바스는 온라인 소비 전환 흐름에 맞춰 제품 경쟁력과 온라인몰 내 구매 경험을 강화한 결과 매출이 늘어난 것으로 분석했다.

(사진=대림바스)

특히 비데 부문 매출이 129% 증가하며 실적 상승을 견인했다.

비데 제품 라인업 다양화와 함께, 자동 온도 조절 등 기술력이 강화된 AI 비데 제품군 판매 비중이 크게 확대된 것이 주요 요인으로 꼽혔다.

필터 부문 또한 '세면용 회전 워터탭' 판매량이 급증해 매출이 전년 대비 80% 성장했다. 리모델링 매출은 소비자 맞춤형 욕실 패키지 구성 강화를 통해 26% 증가했다.

오재형 대림바스 O2O팀 팀장은 "욕실 인테리어 소비가 온라인 중심으로도 확장하고 있다"라며 "품질 경쟁력 강화와 서비스 고도화를 지속 추진할 계획"이라고 말했다.

한편 대림바스는 미국 아마존을 통해 '멀티필터 샤워기' 판매를 시작하고, 국내에서는 쿠팡 로켓설치 서비스를 도입하는 등 국내외 이커머스 시장 공략을 본격화하고 있다.