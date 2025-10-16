대림바스, 강릉에 필터 3700여개 기부

욕실 기업 대림바스는 최근 가뭄으로 생활 불편을 겪은 강릉시 지역 주민들의 일상 회복을 돕기 위해 약 7천만원 상당 필터 제품 3천700여 개를 기부했다고 16일 밝혔다.
대림바스는 지난 15일 강릉시청에서 진행한 기탁식에서 ▲디클린 필터 샤워헤드 ▲디클린 항균 필터 주방헤드 ▲샤워·주방 리필필터 등 용품을 전달했다.
물품은 강릉시청을 통해 가뭄 여파로 제한급수와 단수가 반복되며 녹물 피해를 겪은 주민들에게 지원될 예정이다.
이번 기부활동은 깨끗하고 안전한 물 사용 환경을 조성해 주민들의 안정적인 일상 회복을 뒷받침하기 위한 취지로 마련됐다.
강태식 대림바스 대표는 "강릉 주민들의 생활에 힘을 보태고자 필터 제품을 지원하게 됐다"라며 "주민들의 생활 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.