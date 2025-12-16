로봇산업진흥원, 로봇활용 제조혁신 지원사업 설명회

한국로봇산업진흥원은 16일 대구 엑스코에서 수요·공급기업 관계자 350여 명이 참석한 가운데 '2026년 로봇활용 제조혁신 지원사업' 설명회를 개최했다고 밝혔다.

로봇활용 제조혁신 지원사업은 중소벤처기업부 'ICT융합 스마트공장 보급·확산' 사업 일환으로, 제조 현장의 로봇 도입을 지원하여 생산성과 품질을 높이고 산업재해를 줄이는 것을 목표로 2016년부터 추진되고 있다.

방만희 중소벤처기업부 사무관이 인사말을 전하고 있다. (사진=한국로봇산업진흥원)

내년도 사업 예산은 총 450억원이다. 180개사 내외를 선정해 기업당 국비 기준 최대 2억5천만원까지 지원할 계획이다. 기존 ▲제조 로봇 도입 ▲노후 로봇 교체(내용연수 10년 이상)뿐만 아니라 ▲AI 기술 활용 유형이 신설됐다.

이날 설명회에서는 사업 상세 안내와 함께 로봇 엔지니어링 및 안전 컨설팅 프로그램과 공정자동화 지원사업 소개, 지원사업 우수사례 발표 등 프로그램이 진행됐다.

관련기사

류지호 한국로봇산업진흥원 원장 직무대행은 "이번 설명회가 로봇 자동화를 추진하고자 하는 제조기업에 실질적인 도움이 되길 바란다"라며 "생산성 향상과 인력난 해소, 작업환경 개선에 도움이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.

한편 '2026년 로봇활용 제조혁신 지원사업' 신청 접수는 내달 22일 오후 5시까지 진행된다. 자세한 사항은 진흥원 홈페이지 또는 스마트공장 사업관리시스템에서 확인할 수 있다.