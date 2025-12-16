인텔, 정부 대외협력·마케팅·기술 전략 임원 선임

인텔은 16일 정부 대외협력, 마케팅 및 커뮤니케이션, 첨단 기술 전략 등 3개 핵심 부문의 임원 인사를 발표했다.

정부 대외협력 부문 책임자로는 도널드 트럼프 대통령 부보좌관 겸 미국 국가경제위원회 부국장으로 재직했던 로빈 콜웰 부사장이 선임됐다. 로빈 콜웰 부사장은 백악관이 위치한 워싱턴 D.C.에서 근무할 예정이다.

로빈 콜웰 인텔 정부 대외협력 부문 부사장. (사진=인텔)

인텔은 "로빈 콜웰 신임 부사장은 전 세계 정책 결정자와 규제 기관, 업계 리더들을 대상으로 한 대외 협력 및 소통을 총괄하며 공공 정책·기술·제조 산업이 맞닿는 분야에서 인텔의 역할과 위상을 강화하는 데 집중할 계획"이라고 설명했다.

립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 "로빈 콜웰 부사장은 복잡한 법·정책 환경에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 갖춘 리더로, 인텔에 중요한 자산이 될 것"이라고 밝혔다.

인텔은 로빈 콜웰 부사장과 함께 인텔 정부기술 부문 신임 부사장으로 제임스 츄를 선임했다. 제임스 츄 부사장은 로빈 콜웰과 긴밀히 협력하며 인텔의 대정부 협력 조직을 강화할 예정이다.

에니 셰이 웨케서 인텔 최고마케팅·커뮤니케이션책임 부사장. (사진=인텔)

인텔 최고마케팅·커뮤니케이션책임(CMCO) 부사장으로 NIO, 시스코 등을 거친 애니 셰이 웨케서가 임명됐다. 애니 셰이 웨케서 신임 부사장은 캘리포니아 주 산타클라라 소재 인텔 본사에서 새롭게 통합된 글로벌 마케팅 및 커뮤니케이션 조직을 총괄한다.

립부 탄 CEO는 "애니 셰이 웨케서 부사장의 리더십은 메시지를 더욱 명확히 하고, 인텔의 장기적인 성장을 위한 입지를 다지는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 평가했다.

사친 카티 전 인텔 최고 기술 및 AI 책임자(CTO)의 오픈AI 이적으로 공석이 된 CTO의 자리에는 현재 CEO 비서실장을 맡은 푸시카르 라나데가 임시 선임됐다.

그는 첨단 기술 전략 수립을 담당하며, 새롭게 출범하는 CTO 오피스 내에서 양자 컴퓨팅, 첨단 인터커넥트, 차세대 소재 등 핵심 신기술을 통합·육성하는 역할을 맡는다.

립부 탄 CEO는 "푸시카르 라나데 임시 CTO는 제품 전략과 파운드리 전략 모두에 정통한 인물로, 그와 긴밀히 협력해 인텔의 첨단 기술 전략과 로드맵을 수립하게 되어 매우 기쁘다”고 설명했다.