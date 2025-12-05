인텔, 네트워크·엣지 부문 분사 계획 철회

인텔이 이더넷과 와이파이 관련 반도체 등을 만드는 네트워크·엣지 부문 사업 분사를 철회했다. 외부 매각보다 내부 유지가 더 이득이 크다는 판단으로 보인다.

인텔은 지난 7월 2분기(4-6월) 실적 발표 이후 적자 폭 완화를 위해 네트워크·엣지 부문 매각 의사를 밝힌 바 있다.

4일 인텔 관계자는 "네트워크·엣지 사업의 독립 운영 가능성을 포함해 면밀히 검토한 결과, 해당 사업부는 인텔 내부에 잔류할 때 가장 성공 가능성이 높다고 판단했다"고 설명했다.

미국 캘리포니아주 산타클라라 소재 인텔 본사, 로버트 노이스 빌딩. (사진=지디넷코리아)

이어 "네트워크·엣지 부문을 인텔 내부에 유지함으로써 실리콘, 소프트웨어, 시스템 간의 긴밀한 통합이 가능해져 AI, 데이터 센터, 엣지 컴퓨팅 전반에 걸친 고객 제공 역량이 강화될 것"이라고 말했다.

인텔이 네트워크·엣지 부문 분사를 고려하던 시기는 5억 달러(약 6천869억원) 규모 적자를 기록했던 7월경이다. 네트워크·엣지 부문 매각시 수 억 달러를 더 확보할 수 있다는 판단이 있었던 것으로 보인다.

그러나 현재는 미국 정부에서 89억 달러, 일본 소프트뱅크 그룹에서 20억 달러, 엔비디아에서 50억 달러 등 총 150억 달러 규모 투자를 받은 상태다. 적어도 현 단계에서는 네트워크·엣지 부문 유지가 더 이득이 크다고 판단한 것으로 보인다.