빙그레 식물성 메로나, 프랑스 까르푸 입점

빙그레는 ‘식물성 메로나’가 프랑스 유통체인 까르푸에 공식 입점해 판매를 시작했다고 밝혔다.

15일 빙그레에 따르면 입점 대상 제품은 식물성 메로나 멜론맛, 망고맛, 코코넛맛 3종이다. 이 가운데 멜론맛은 까르푸가 주최한 ‘혁신대상(Grand Prix de l'innovation)’ 지역·해외 부문에서 최우수 혁신상(Meilleure Innovation)을 수상했다.

해당 수상은 프랑스 전역 1천300여 개 까르푸 매장 입점으로 이어졌다. 빙그레는 이를 계기로 프랑스를 포함한 유럽 시장 공략을 확대할 계획이다. 현재 식물성 메로나는 까르푸 외에도 프랑스 내 아시안 마트 체인에 입점해 있다.

까르푸에 입점한 식물성 메로나.(사진=빙그레)

빙그레는 올해 독일 할인형 슈퍼마켓 네토(Netto), 폴란드 까르푸에도 식물성 메로나를 입점시키는 등 유럽 지역 판매망을 넓히고 있다. 최근에는 식물성 붕어싸만코를 출시해 식물성 아이스크림 제품군을 확대했다.

식물성 메로나는 유성분을 제외하고 식물성 원료로 기존 메로나의 질감과 맛을 구현한 수출 전용 제품이다. 유럽 지역의 수입 유제품에 대한 비관세 장벽을 고려해 개발됐다.

빙그레는 2023년부터 유럽에 식물성 메로나를 수출하고 있다. 지난해 유럽 지역 매출은 전년 대비 4배 가까이 증가했다. 빙그레 관계자는 “프랑스 까르푸 입점을 계기로 유럽 유통망 확대에 나설 것”이라고 말했다.