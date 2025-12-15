니어스랩, 기술성 평가 A·A…내년 코스닥 상장 추진

드론 인공지능(AI) 기업 니어스랩은 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 A·A 등급을 획득했다고 15일 밝혔다.

니어스랩은 '피지컬 AI' 기술 경쟁력과 사업성을 공식적으로 인정받은 결과라고 평가했다. 회사는 내년 코스닥 상장이 목표다.

기술성 평가는 코스닥 기술특례상장을 위한 필수 절차다. 기술 완성도와 시장성, 사업 전망 등을 평가해 A 및 BBB 이상을 획득해야 상장 예비심사 청구가 가능하다.

니어스랩은 이크레더블과 한국기술신용평가로부터 모두 A 등급을 획득했다. 기술의 완성도와 글로벌 시장에서의 성장 잠재력을 높게 평가받은 결과로 풀이된다.

이번 평가에서는 드론이 파일럿 개입 없이도 복잡한 환경에서 고난이도 임무를 수행할 수 있도록 하는 '항공지능' 기반 피지컬 AI 기술이 주목받았다. 니어스랩은 풍력발전기 블레이드 점검과 같은 고난도 산업 현장에서 상용 성과를 창출했다.

방위산업 분야로도 사업 영역을 확장하며 포트폴리오를 다각화하고 있다. 고속 요격 드론 '카이든'과 군집 자폭 드론 '자이든'을 선보이며 변화하는 전장 환경에 대응하기 위한 고난도 임무 수행 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

해외 시장에서의 성과도 가시화되고 있다. 니어스랩은 미국 드론 기업 레드캣 홀딩스와 전략적 제휴를 통해 북미 시장 진출의 교두보를 마련했으며, 중동 및 동남아시아 지역 국가에 방산 드론을 공급하며 글로벌 레퍼런스를 확보했다.

최근에는 미국 방산기업 L3해리스를 상대로 진행한 카이든 실사격 시험에서 목표물을 정확이 타격하며 카이든의 실전 성능을 성공적으로 검증했다.

최재혁 니어스랩 대표는 "풍력발전 시장에서 증명한 기술력을 바탕으로 방산까지 아우르는 글로벌 자율비행 솔루션 기업으로 도약해, 내년 코스닥 시장에 성공적으로 안착하겠다"고 말했다.