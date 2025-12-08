니어스랩, 300만불 수출의 탑 수상

드론 인공지능(AI) 기업 니어스랩은 한국무역협회가 주관하는 '제62회 무역의 날' 기념식에서 '300만불 수출의 탑'을 수상했다고 8일 밝혔다.

지난해 '200만불 수출의 탑'에 이어 2년 연속이다. 풍력발전 점검 솔루션의 안정적인 수출 성장과 방위산업 분야 진출이 성과를 이끈 결과다. 특히 민수 시장에서 검증된 자율비행 기술을 국방 분야로 빠르게 전환시킨 전략이 주효했다.

니어스랩 고속 요격 드론 카이든 (사진=니어스랩)

니어스랩은 올해 'CES 2025 최고혁신상'과 '에디슨 어워즈' 수상, 디펜스포스트 '글로벌 100대 방산 드론 기업' 선정 등 세계 무대에서 기술력을 잇달아 인정받으며 글로벌 시장에서 주목도를 높였다.

특히 올해는 중동 및 동남아시아 국가들을 중심으로 방산 드론 수출이 본격화되며 수출 확대의 핵심 동력으로 자리잡았다. 니어스랩은 이를 기반으로 더 다양한 지역으로 시장을 넓혀가며 장기적인 글로벌 성장세를 구축해 나갈 계획이다.

한편 니어스랩은 올해 처음 도입된 국토교통부의 '드론 우수사업자' 인증에도 선정됐다. 드론 우수사업자로 선정된 기업은 ▲드론 상용화 지원사업 가점 ▲해외 진출 지원사업 가점 ▲비행 승인 등 행정 절차 간소화·면제 등 혜택을 받게 된다.

최재혁 니어스랩 대표는 "니어스랩 자율비행 AI 기술이 풍력발전 점검을 넘어 글로벌 방산 시장에서도 통한다는 것을 증명한 결과"라며 "내년에는 더 많은 국가의 하늘에서 니어스랩 드론이 활약하도록 수출 확대에 박차를 가하겠다"고 말했다.