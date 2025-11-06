니어스랩, '기계·로봇 발전 유공' 산업부 장관상

드론 인공지능(AI) 기업 니어스랩은 정영석 최고기술책임자(CTO)가 '2025 기계·로봇산업 발전 유공자 포상식'에서 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다고 6일 밝혔다.

이번 수상은 니어스랩이 축적해온 자율비행 및 AI 융합 기술력이 대한민국 로봇 산업의 기술 자립과 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받은 결과다.

정영석 니어스랩 CTO가 산업부 장관 표창을 수상하고 기념 사진을 찍고 있다. (사진=니어스랩)

정영석 CTO는 니어스랩이 독자 기술로 완성한 하드킬 기반 고속 요격 드론 '카이든'의 연구와 상용화를 성공적으로 이끈 핵심 인물이다.

카이든은 적 드론을 공중에서 직접 충돌해 무력화하는 최첨단 고속 요격 드론 시스템이다. AI를 통해 표적을 식별하고 고속으로 충돌해 물리적으로 무력화한다.

정 CTO는 고난도 하드웨어와 소프트웨어 융합 기술을 안정적으로 구현함으로써 국내 방위 로봇 산업의 기술 자립과 경쟁력 강화에 크게 공헌했다는 평가를 받고 있다.

정영석 CTO는 "국내 기술로 자율비행 드론의 새로운 가능성을 제시할 수 있었던 점을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 AI와 로보틱스의 융합이 국가 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 더욱 정진하겠다"고 말했다.