한국엡손, 회수 제품 할인판매 '리퍼비시몰' 오픈

한국엡손이 15일 공식 온라인 플랫폼 '엡손 라운지' 내에 리퍼비시몰을 개설했다.
리퍼비시몰은 단순 변심 반품, 외관 손상, 초기 불량으로 회수된 제품을 점검·복원 후 엡손 자체 성능과 품질 기준을 통과한 제품만 재판매한다.
프린터는 초기 탑재 잉크 80% 이상, 프로젝터는 작동시간 200시간 미만 제품만 판매한다. 무상보증기간은 새 제품 대비 절반 수준으로 적용된다.
엡손은 리퍼비시몰 오픈과 함께 에코탱크 복합기, 포토프린터, 스캐너 등을 신제품 대비 최대 50% 할인한 가격에 판매한다. 전문가용 포토프린터 일부 제품은 49% 할인된 32만원에 판매한다.
한국엡손 관계자는 "환경을 고려한 순환 소비와 합리적인 지출을 추구하는 고객이 늘고 있어 리퍼비시 제품에 대한 관심도 커지고 있다. 이에 따라 엡손은 엄격한 검수 과정을 거친 제품만을 선별해 제공할 것"이라고 설명했다.