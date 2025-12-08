한국엡손, 라벨프린터 브랜드 '네이머' 런칭

한국엡손은 8일 라벨프린터 제품군용 서브브랜드 '네이머'(namer)를 런칭한다고 밝혔다.

네이머는 '나만의 이름으로 내 세상을 이룸'이라는 메시지를 중심으로, 분류와 식별을 위한 라벨 출력에서 한 단계 더 나아가 개인의 취향·라이프스타일 표현 플랫폼을 지향하고자 기획됐다.

한국엡손은 '네이머' 런칭과 함께 라벨링 경험을 공유할 수 있는 브랜드 웹진 '네이머 매거진'을 공개했다. 라벨링 트렌드와 인사이트, 라벨을 활용한 공간 연출과 정리 등 활용법을 소개한다.

한국엡손이 8일 라벨프린터 브랜드 '네이머'를 런칭했다. (사진=한국엡손)

스마트폰 전용 앱 '엡손 라벨 에디터'를 이용하면 일러스트, 게임, 만화 등 IP를 활용한 '네이머 이모티콘'을 출력할 수 있다.

관련기사

박성제 한국엡손 프린팅솔루션비즈니스팀 이사는 "네이머는 라벨링 작업을 단순한 정리 도구에서 일상에 의미를 더하는 매개체로 확장하고자 기획된 엡손 라벨프린터의 새로운 이름"이라고 설명했다.

이어 "엡손은 사용자가 라벨링을 통해 자신만의 스토리를 만들어가고, 안전하게 제품을 사용할 수 있도록 브랜드 경험을 지속적으로 강화하겠다"고 덧붙였다.